大人得腸病毒更嚴重！醫揭「4徵兆＝重症」...別以為抵抗力好死撐



▲最近腸病毒流行，許多幼兒園孩子都得到。（示意圖／ETtoday資料照）

文／巫漢盟

「阿包醫生，我這幾天實在是痛不欲生！」

「喝水、吃東西簡直要我的命！」

「這幾天能吃下肚的...真的只有冰淇淋！」

「那些手腳上的疹子又痛又麻的，實在很煎熬...」



這是一位媽媽的心聲，昨天她帶著上週診斷為腸病毒的女兒回診追蹤，孩子喉嚨的破洞已經復原，手腳上的疹子已在消退，食慾活力已恢復九成，已在診間開心地奔跑著……。



反觀媽媽，她說她三天前開始高燒、喉嚨痛，隔天開始手腳出現超多的疹子和水泡，手上疹子又痛又癢實在不舒服，而腳上的疹子則會痛到影響行走。好在現在她已退燒，只是喉嚨破還是讓她進食困難，同時媽媽對於孩子恢復如此神速，感到不解。

▲大人也會得腸病毒，千萬不要輕忽。（圖／截取自《阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師》粉絲團）

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這陣子因為發燒而來看診的寶包，腸病毒感染的比例實在好高，常在我還沒檢查喉嚨前，已經先在寶包的手腳發現疹子，手足口症的診斷早已呼之欲出，或許是因為許多幼兒園是在八月開學，所以最近腸病毒整個在四處流行，常聽到不少爸媽抱怨，孩子才上三天課，就休息一星期。



在最近腸病毒流行期，如何照顧感染腸病毒的孩子大家應該都瞭解，但腸病毒不會影響大人嗎？今天阿包醫生要來破解幾點迷思：



大人應該不會得腸病毒？

千萬別以為大人抵抗力比較好，就不會得腸病毒，或認為大人得到腸病毒的症狀會比小孩輕微。事實不然，因為現在年輕一輩的爸媽自己小時候大多沒得過腸病毒，在沒有抗體的情況下，症狀當然不會比較輕微，發燒、喉嚨破、手腳水泡……樣樣不會少！甚至可能出現重症的情形。



大人得到腸病毒需要請假一週？

很抱歉，目前疾管署只規定幼兒園、托嬰中心等學前教托育機構有腸病毒疫情時，才需採取停課措施。所以公司不會因為爸媽你得到腸病毒，就要你自主隔離一星期（除非你在幼兒園上班）。



大人得到腸病毒會再回傳給孩子？

若是被孩子傳染腸病毒的爸媽，別擔心會再傳染給孩子，因為是同一隻病毒，孩子自己已經在產生抗體！



大人預防腸病毒的方法和孩子不同？

預防腸病毒感染，大人和小孩一樣都要勤洗手，要記得酒精不能殺死腸病毒！大人另外還需注意別和腸病毒孩子共享食物，因為透過口水是會被傳染的！



最後不免俗地提醒，若大人得腸病毒又伴隨以下症狀：

1.嗜睡、意識不清、活力不佳。

2.手腳無力、肌抽躍。

3.持續嘔吐。

4.未發燒時呼吸急促或心跳加快。



這些是重症的徵兆，請盡速就醫唷！

本文經授權轉自：阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師