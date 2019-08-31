骨鬆小心缺維生素D！營養師激推「這樣吃」防骨折　你補對了嗎？



▲想要補鈣、補充維生素D，營養師推薦喝牛奶。（示意圖／記者宋良義攝）

文／倪曼婷營養師

維生素D跟鈣質一直被認為和骨質具有相關性，因維生素D不足的時候會影響到鈣質吸收跟骨質形成，而骨質疏鬆是影響骨折的重要風險因子之一，臨床上常藉由監測血中的[25(OH)維生素D]濃度來判斷體內維生素Ｄ是否足夠，但國人普遍維生素D不足，尤其以女性居多，一般女性骨本約在30歲後會逐年下降。

日常飲食當中，可以藉由鮭魚、牛奶來補充維生素D，根據骨質疏鬆症臨床治療指引的資料指出，有研究發現同時補充維生素D和鈣質可增加更年期婦女及50歲以上男性的骨密度，一般建議每日可補充至800 IU，經過3-4個月後可以在血液當中達到穩定濃度，也是確定補充的治療劑量是否有效的時機。



▲常常骨折嗎？可能是你缺鈣導致骨質疏鬆所引起。（圖／達志／示意圖）

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柏羽診所陳柏勳醫師表示臨床上確實會遇到部分高齡患者因輕微跌倒而造成嚴重骨折，進而臥床或肢體失能，甚至引起後續併發症而入院，嚴重時導致死亡。所以日常生活中適度的補充維生素D及鈣質相當重要，可有效降低骨質疏鬆的發生。

倪曼婷營養師舉例，牛奶是一種富含鈣質及維生素D的食材，適量的補充乳製品並配合日照，不失為降低骨質疏鬆風險的一種好方法。



本文作者：倪曼婷營養師，中山醫學大學營養學系碩士，為高考營養師、糖尿病衛教營養師、腎臟專科營養師、彰化營養師公會理事，也是專欄作家、講座講師。想要擁有健康的身體，最基本的，從飲食做起，經由我的專業，讓我來為您操心。



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