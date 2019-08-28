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好熱！8月熱傷害已破300人...防曬衣、涼感衣防中暑應該這樣挑

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▲▼夏天,中暑,天氣熱,缺電,臺北,缺水,乾旱,氣象,高溫,熱死人。（圖／記者邱顯燁攝）

▲近日天氣炎熱。（圖／記者邱顯燁攝）

記者洪巧藍／台北報導

近來連日高溫，不少人為了防曬或者不要這麼熱，會著用具有防曬效果或者涼感材質的衣物，國民健康署提醒，降低曬傷、中暑風險，挑選涼感衣要看「Q max係數」，防曬衣也應該依照防紫外線係數分及選購，才能符合自己的需求。

雖然24節氣中「處暑」（8月23日）象徵暑氣結束，天氣正處於由熱轉涼之際，但是近期的高溫仍讓人難耐，也造成熱傷害頻傳，根據衛福部統計，昨（27）日熱傷害人數11人，整個8月份到27日為止已經有302人因為熱傷害送醫。

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國民健康署表示，避免被太陽曬傷、降低發生熱傷害的風險，出外除牢記「寬邊帽、太陽眼鏡、涼爽透氣之衣物、擦防曬乳、帶水瓶」5裝備。在穿著上也可以考慮涼感、防曬材質的衣物。

國健署社區健康組科長曾伯昌表示，針對防曬衣物，經濟部標準檢驗局有設立國家標準（CNS）總號15001「防日光紫外線織物性能評估」，將防紫外線係數（UPF）分為A（40以上）、B（25－39）、C（15－24）三級，如果產品宣稱「防紫外線（UV）性能」者應符合標準，數字愈高表示可阻擋之紫外線輻射通量愈多。

▲▼涼感衣、防曬衣標示參考。（圖／國健署提供）

▲防曬衣（上）、涼感衣（下）標示參考。（圖／國健署提供）

至於涼感衣、冰涼巾，國家也有標準，依經濟部標準檢驗局國家標準（CNS）總號15687「織物瞬間涼感性能試驗法」，織物涼感性能指標為q max，數字愈高表示愈容易達到瞬間涼感的效果。

部分市售商品以中華民國紡織業拓展會的「織物瞬間涼感驗證規範」中針織物qmax≧0.13（W/cm 2 ）、梭織物q max≧0.17（W/cm 2 ）為標準做為涼感規範。

但也提醒，單靠防曬、涼感產品僅有預防紫外線、清涼效果，無法完全預防熱傷害，仍需適時補充水分並注意身體狀況，避開上午10點至下午2點炎熱時段外出，並隨時關心中央氣象局高溫資訊預報。

關鍵字： 防曬 中暑 涼感衣
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