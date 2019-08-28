八點檔原來演真的！醫還「出車禍失憶」清白...腦震盪拖到這時快送醫

記者林妤柔／綜合報導

台灣八點檔的故事情節相當無厘頭，家中長輩愛看，也常引起網友吐槽。其中，最經典的橋段之一，就是主角出車禍後會失憶，成為劇情的一大轉折。不過，「出車禍失憶」到底是編劇太浮誇，還是背後有科學根據？腦神經內科醫師林志豪在頻道《神經豪大條》中，準備為各位觀眾一解心頭之惑。

提到出車禍失憶這件事，林志豪回答：「這是可能的。」因為大腦就像豆腐一樣，當腦部受到撞擊時，大腦就劇烈搖晃，搖晃過程中恐造成裡面神經、軸突輕微受損。受損後，會導致傳遞訊息時出現問題，就像電腦當機一樣，如果當機的位置在記憶區，例如海馬迴，就可能會輕微失憶，好比突然忘記車禍前發生什麼事，或是車禍後怎麼進醫院等。



▲出車禍失憶是有可能發生的。（圖／達志影像）

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林志豪表示，腦震盪通常有頭痛、頭暈、精神不濟，甚至情緒起伏很大、害怕失眠等症狀，不過大部分症狀都是暫時的，短則一兩個禮拜，長則可能數個月，但大部分都會恢復。

不過，若腦撞到、產生較嚴重的後遺症，例如腦出血，就需要趕緊看醫生。林志豪指出，例如頭痛嚴重、一直覺得噁心嘔吐、視覺上出現問題或看不清楚、講話出現問題、手腳一邊沒力、走路有問題，或出現意識有改變的狀況時，要趕快到醫院做進一步檢查。

至於腦震盪的症狀，如果短時間內無法緩解，林志豪說，一般來說，會開一些穩定神經的藥物，好改善頭痛、頭暈、失眠等症狀，也建議多休息個幾天，再多運動、多走走，對於腦震盪的恢復有相當大幫助。