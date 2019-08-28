中秋要謹「腎」　水晶月餅「低磷低鉀低鹽低蛋白」新選擇

▲傳統精緻月餅除了熱量可觀外，也可能會加重胃食道逆流的症狀。（示意圖／pixabay）



記者陳凱力／新竹報導

中秋節將至，高熱量的月餅、烤肉和柚子一定是鄉親的最愛，中國醫藥大學新竹附設醫院消化科陳柏存醫師提醒，月餅內含精緻內餡，如綠豆沙、紅豆沙、棗泥等，這些甜食除了熱量可觀外，也可能會加重部份胃食道逆流的病友腹脹、噁酸感、多痰、覺得喉嚨卡卡的…等不舒服的症狀。建議平日對於甜食較為敏感之胃食道逆流病友們，請酌量品嘗。

陳柏存醫師也指出，許多腦血管、心血管疾患的病友常需長期使用抗凝血製劑、或是治療心律不整等藥物以穩定病情，並預防二次血管堵塞病變的發生。由於這一類的藥物(例如抗凝血劑中的warfarin/可邁丁、dabigatran/普栓達、rivaroxaban/拜瑞妥；心律不整藥物的amiodarone/臟得藥)，是經由肝臟細胞中的細胞色素(cytochrome)來進行代謝。柚子的成份會減緩這類藥物的代謝，增加該藥物於血液中的濃度，進而增加出血、心跳過慢，甚至有致命的危險！建議需長期使用這類藥物的病友，要與您的主治醫師討論藥物的劑量與注意事項，以避免副作用。

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▲醫師建議平日對於甜食較為敏感的胃食道逆流患者，需酌量品嘗。（示意圖／pixabay）



中國醫藥大學新竹附設醫院營養師王依屏也建議，國內有超過200萬的慢性腎臟病友應謹記「4低原則」，包括：低磷、低鉀、低鹽、低蛋白，才能保護腎臟健康。月餅、柚子、烤肉，往往是「高磷、高鉀、高鈉、高蛋白」的飲食，對腎病患友是地雷食物。

王依屏指出，傳統月餅因餅皮所需及內餡，大多包含蛋黃、滷肉，相對地造成高蛋白、高磷的攝取，建議不妨可以多選擇時下流行的水晶月餅，水晶月餅的餅皮大多利用澄粉、藕粉、玉米粉、涼粉製作，這種「低氮澱粉」尤其適合腎病患友，另外再選擇一些低鉀水果口味的月餅，也可以避免過多的攝取磷、鉀及鈉。

▲利用澄粉做出的水晶月餅，尤其適合腎病患友。（圖／中醫大新竹附醫提供）



水晶月餅作法：

1. 白涼粉10克，清水250cc放入鍋里，白糖些許，上鍋加熱至白糖全融化，關火。

2. 找一個比月餅模具小的圓形模具，加入內餡(藍梅泥、地瓜泥)。

3. 涼粉涼至摸起來黏黏的，溫溫的。快凝固前，將涼粉倒入月餅模具，三分之一處就好。將模具放入冰箱冷藏。

4. 冷藏凝固好後，放入餡。

5. 然後這時剩下的涼粉凝固了，要上鍋開火加熱一下，等涼溫，差不多凝固前，倒入月餅模具，填滿，冷藏到完全凝固定型

王依屏也提醒，烤肉搭配柚子吃法。柚子或烤肉為中秋節必備佳餚，但慢性腎臟病病人若攝取過多的鉀，容易引發心律不整，建議腎友可以和家人、朋友一同分食，或是在烤肉食材準備方面，可以先以水滾燙，不但可以減少鉀離子攝取，又可以減少燒烤時間。另外也可以利用柚子自製烤肉醬。這樣不只可以享受烤肉樂趣，更可以使用柚子應景。

▲自製烤肉醬不僅適合腎友們食用，也適合一般民眾，因為熱量低，更符合健康飲食原則，（圖／中醫大新竹附醫提供）



柚子低鹽烤肉沾醬作法：

1. 柚子一瓣擠出果肉及果汁。

2. 加上1匙米酒、2匙味醂、半湯匙檸檬汁和少許檸檬皮屑。

3. 拌勻，完成。

其實水晶月餅及自製烤肉醬不僅適合腎友們食用，也適合一般民眾，因為熱量低，更符合健康飲食原則，加上製作容易，非常適合全家使用，一起歡度中秋佳節。

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