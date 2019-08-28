熬夜不傷肝！醫親揭「爆肝原因」：2種人要小心了　死亡率超高

記者李佳蓉／綜合報導

只要工作時數長、經常熬夜加班，網友就會以「肝要爆了」、「快變肝鐵人了」來形容自己的窘境，甚至「爆肝」也成為學生們為考試徹夜未眠的流行用語。但熬夜真的會爆肝嗎？是真有其事還是人云亦云的迷思呢？醫師蒼藍鴿在《蒼藍鴿的醫學天地》從現代醫學角度，帶你抽絲剝繭肝臟的秘密。

「這句話其實有蠻大問題的！」蒼藍鴿說。以字面上意思看來，爆肝等於肝臟壞掉，而換句話說，人體肝細胞一旦受損會釋放出肝細胞裡的酵素「AST、ALT」於血液中，抽血就會偵測可代表肝指數的2種肝臟酵素升高。但卻有研究發現，常熬夜的夜貓族，抽血檢驗的肝指數相較於一般人並無較高，因此精確來說，熬夜並不會直接導致肝臟細胞損傷。

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網友好奇，究竟「熬夜會爆肝」的說法哪裡來？蒼藍鴿解釋，此處的肝並非肝臟，而是中醫對「肝火」的概念，其指人體的循環及免疫系統，因此整句話意思為「熬夜會損害人體循環及免疫功能」。每當睡眠不足，不僅造成注意力下滑、工作效率差，同時身體抵抗力開始降低，連續數日沒睡好，頭暈、感冒、眼皮跳動等病痛接踵而來，就連單純皰疹與帶狀皰疹也藉機肆虐。

至於循環系統，蒼藍鴿分析，熬夜沒睡飽隔天即出現眼皮浮腫，本身有心肝腎相關疾病，也會加劇下肢水腫狀況。熬夜對人體帶來全面性影響，於腦，恐造成中風、失智及憂鬱風險；於心臟則會增加心肌梗塞、心臟病的機會；於腸胃，罹患胃潰瘍、胃食道逆流、腸躁症和大腸癌的風險都會提升。 此外，還可能染上代謝症候群、高血壓和糖尿病、癌症等疾病。

什麼原因才會爆肝？蒼藍鴿也指出，醫學上的「猛爆性肝炎」是他想的到與爆肝最接近的疾病。致病原因為病毒如B型肝炎、C型肝炎病毒或是亂服藥所引起，若本身為這2種病毒帶原者，未定期追蹤服藥控制，有朝一日恐因睡眠不足而使免疫力低下，病毒一發作即形成猛爆性肝炎，肝臟在數天至數週內嚴重壞死，迅速衰竭使得死亡率極高。

肝是沉默的器官，因此蒼藍鴿也呼籲，不同於腎贓衰竭可洗腎，肝臟衰竭無法洗肝，最終身體會被毒素拖垮而崩潰。而他也提醒網友們，少菸少酒，別亂買來路不明之藥物服用，規律健康的作息就是對肝臟最好的保護。

醫師郭彥良也曾在粉專《不來的郭醫師》分享，本身若是B型肝炎帶原者，長時間過度熬夜使免疫力下滑，才有可能引發B型肝炎發作，但原本肝臟健康者，熬夜並不會直接影響肝臟而出現肝機能異常的現象，更不會無緣無故出現肝炎或猛爆性肝炎。也有另種說法為晚間11點至凌晨1點為養肝好時機，此時不睡覺肝臟無法獲得修復，日積月累恐傷肝，但他也解釋，目前沒有資料顯示，從事值夜班的人肝臟情況較差。

郭彥良認為，睡眠好身體好，若可依照正常生理時鐘作息最好，倘若不行，只要擁有足夠且好品質的睡眠，並不會對肝臟產生不良影響。肝臟受傷最常見於病毒性肝炎、脂肪性發炎、酒精性肝炎，及藥物或化學品之傷害，「肝臟的再生能力是很強的，但是肝臟破壞得太厲害以致不能維持正常功能，就可能出現生命危險。」