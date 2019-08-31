納《勞基法》福利不減！　長庚維持新進住院醫師14天年假

▲林口長庚大樓外觀。（圖／記者謝婷婷攝）

記者嚴云岑／台北報導

住院醫師納《勞基法》將於9月1日上路，長庚醫院日前遭爆將新進住院醫師原有的一年14天年假，降到《勞基法》規定的一週7天，形同以納勞基法之名，行縮減成本之實。對此，長庚醫院回應，新進住院醫師自今年8月開始報到，新簽約的醫師，9月1日起仍維持14天休假，優於勞基法規定。

為配合住院醫師納入勞基法，勞動部於今年8月6日公告住院醫師適用納入勞基法84-1工作者之法令，因此醫院須與住院醫師簽定84條之1約定書及定期契約（聘僱契約）。

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長庚醫療財團法人行政中心副總執行長蘇輝成受訪時表示，長庚醫院日前已到各院區進行相關作業說明，8月27 日更公告「住院醫師薪資管理辦法」，未來若發現有與勞動部公告不符處，將配合修訂。若住院醫師針對薪資部分有疑義，在9月1日起皆可撤簽聘僱契約。

蘇輝成表示，長庚醫院已於8月與所有住院醫師重新簽訂聘僱契約，無論在任或新聘的1400多名住院醫師皆完成簽署，除了幾位仍在國外，尚聯絡不上的醫師外，至今未接獲醫師提出撤簽申請。日前院方已將新簽約內容送勞動部備查。

蘇輝成提到，長庚醫院目前規定，住院醫師自到任日起，每年皆有14日年休假日數，新進住院醫師雖於9月1日納入勞基法，原本第一年仍只有7天休假，但院方認為，「對員工好一點沒什麼不好」，決議維持14天年休假規定辦理，未來會配合政府政策及維護住院醫師權益，讓政策美意落實，並照顧到所有住院醫師。