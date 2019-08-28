「菜瓜布肺」逆轉有望！病父成動力　她領先全球讓小鼠長出新肺泡

▲陽明大學醫學系教授傅毓秀與研究團隊。（圖／陽明大學提供）

記者嚴云岑／台北報導

肺炎為國人十大死因第三位，空污、吸菸與病毒感染，都會直接或間接導致肺泡消失、結痂猶如「菜瓜布肺」，目前僅能靠藥物延緩惡化。陽明大學與台北榮總、高雄榮總合作，利用人類臍帶間質幹細胞進行動物實驗，首度逆轉肺纖維化，讓原本剩下80%的肺功能回升到93%，研究成果將於近期刊登於國際期刊《Theranostic（治療診斷）》。

陽明大學醫學系教授傅毓秀受訪時表示，自己的父親是肺纖維化患者，也是她做研究的最大動力，3年前開始實驗時，遇到不少難題，包括要先將實驗動物在肺部惡化情況下存活，以及臍帶間質幹細胞劑量的給予，所幸後來逐一突破。

請繼續往下閱讀...

傅毓秀提到，過去動物實驗發現，人類臍帶間質幹細胞對肝臟、腹膜纖維化較有效，但此次實驗也證明，幹細胞也能逆轉肺纖維化。在實驗中，團隊先對小白鼠施打化療藥品，讓左肺功能從98%降到80%，右肺則保留正常功能，再利用靜脈注射方式，非為高、低劑量逐日施打到小白鼠體內，21天後低劑量的小白鼠肺功能回升至85%，高劑量則回升到93%。

▲肺纖維化小鼠注射間質幹細胞後肺部變化。（圖／陽明大學提供）

「逆轉肺纖維化共分為3階段！」傅毓秀解釋，臍帶間質幹細胞注入體內後，其抗發炎功能，可阻止肺臟繼續惡化，緊接著喚醒巨噬細胞組織，吃掉結巴組織，騰出空間讓肺泡得以修復再生。接受高劑量注射的小鼠，在接受治療後，左肺部僅長出新肺泡，呼吸頻率也恢復到最初速率，接近無纖維化。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、台大醫院副院長余忠仁表示，肺纖維化目前成因不明，但研究已推測，肥胖、胃食道逆流、高血壓、缺血性心臟病、糖尿病、高血脂、高尿酸血症皆有增加罹病風險。

▲肺纖維化患者的肺部如同「菜瓜布」。（圖／示意圖／記者李康毓攝、台灣胸腔醫學會提供）

菜瓜布肺的患者經高解度電腦斷層掃描，因上皮細胞遭破壞，反覆修復結疤，以致肺部失去彈性，肺葉看起來就像曬乾的菜瓜布般「一絲一絲」，此時用聽診器至後背下肺葉聽診時，可聽到像是魔鬼氈被撕開的聲音。

余忠仁提到，菜瓜布肺症狀與許多呼吸道疾病相似，台灣約有1300名患者，但有更多的潛在患者已經罹病卻不自覺，提醒50歲以上的民眾若出現乾咳2個月以上、日常活動會喘、呼吸困難等3大症狀，應儘早到胸腔科檢查，一旦確診，也要儘早服藥，延緩病程惡化。