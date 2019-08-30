寶貝睡不好愛哭鬧！醫揭「問題恐在床」...7招安穩秒入眠



▲家中寶貝會亂哭，可能跟床有關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／巫漢盟

「醫生！為什麼我家寶包睡覺都會亂哭，明明已經吃飽、換過尿布也拍嗝、安撫過了……」接著，我在門診就像個偵探，去了解平常孩子如何被照顧。有些問題還真的不是三言兩語有結論的！



今天要講的寶寶睡眠議題，是關於床的部分，有時候排除各項因素如飲食、活動量、疾病等，可能是睡眠環境的問題，其中，「床」就是重點喔！



如何讓寶包睡得舒服、安全且健康成長？



1.不建議長時間睡遊戲床，對寶包骨骼發育不好，床板、床墊要能支撐孩子的身體。

2.不建議趴睡，不怕一萬只怕萬一！生命安全比顧頭型或希望寶包睡很久還重要。

3.嬰兒床要注意是否符合安全規格，欄杆、床板、油漆都要留意它是否符合標準。

4.寶包體溫高，床墊要透氣。

5.小心二手舊床墊，若無法清潔，裡面可能有很多塵蟎。

6.床包表布盡量選無毒、親膚的材質。

7.怕過敏者可選防蟎寢具，且寢具要常清潔，最好每週換洗。





▲寢具容易生塵蟎，要常清潔，最好每週換洗。（圖／翻攝自pixabay）



小肉包今年升小一，前陣子因為腸胃炎半夜嘔吐，汙染了床和帳篷。帳篷只好暫時拆除，徹底清潔，但至少有他心愛的有機棉床墊陪著入睡，他的床墊特別訂製為單人床尺寸，就墊在單人床上方。



孩子就是孩子，他會有自己想像中的「睡眠夥伴」，還會給它們命名喔！這些夥伴可能是毛巾、被子或床墊等。別小看這些夥伴，能讓他有勇氣面對黑夜，一個人在房間獨睡。

回到診間常見疑問，有些孩子夜哭其實是床墊太髒、太悶，身上發癢起疹子，還有一堆毛巾、被單、玩偶從沒洗過。寶包不舒服但寶包不會說，抽絲剝繭找到問題根源，解決了，寶包就睡得好！

本文經授權轉自：阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師