人生最後階段更舒服！「鐳223」治療攝護腺癌骨轉移更給力

▲施打「鐳223」讓攝護腺癌且合併骨骼轉移患者在生命最後一段路，活得更舒服、快樂。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年3月衛福部將「鐳223同位素」納為全民健保給付項目，門諾醫院核子醫學科便立即申請「鐳223同位素」替黃先生施打治療，預計共6次的施打療程，至今已施打至第2劑，不僅大幅改善疼痛，也提升了生活品質，黃先生說，雖然不知道「鐳223」能夠延長自己多久的生命，但至少在生命最後的這段路，可以活得更舒服、快樂就已感到滿足！



75歲黃先生，3年前發現罹患第四期攝護腺癌且合併骨骼轉移，雖然積極配合醫師的治療甚至也使用了賀爾蒙療法，卻仍飽受疼痛之苦，止痛藥不再止痛，令家人相當心疼。施打「鐳223同位素」後，黃先生不再為疼痛所苦終日臥床，面無表情沉默不語。

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▲攝護腺癌且合併骨骼轉移，讓患者飽受疼痛之苦，喪失生活品質。

門諾醫院核子醫學科主任游冬齡表示，衛福部公布的10大死亡癌症中，攝護腺癌排名第6，且男性獨有；由於攝護腺癌進展緩慢且癌症轉移前也鮮少有症狀，因此，臨床發現時，多半已有轉移現象。考量患者通常年紀較大無法接受積極治療的副作用，雖可採用賀爾蒙治療來控制腫瘤，但約2至3年腫瘤便會產生抗藥性，治療效果有限，導致病患苦於骨轉移所導致的疼痛。

鐳223的α粒子能量強、穿透度低，可有效治療攝護腺癌的骨轉移症狀，早期因未納入健保項目，6次療程要價大約150萬，讓許多攝護腺患者聞之卻步，只能選擇默默忍痛。今年3月，健保正式將「鐳223同位素」納為全民健保給付項目，對攝護腺癌患者來說，真的是一大福音。

▲「鐳223」早期因未納入健保項目，6次療程要價大約150萬，令許多攝護腺患者聞之卻步。



游冬齡說，鐳223同位素經靜脈注射，藥物抵達骨頭後就能殺死骨轉移的癌細胞，降低疼痛且減少對其他正常組織的傷害。不僅施打完後就可返家，也不需擔心輻射更不用隔離，能夠正常生活。療程為每4週注射藥物，共需進行6劑注射，不僅能有效減緩疼痛，最重要的是提升生活品質、增加自信心，才能勇敢面對病魔挑戰，延長生命。

體恤東部地區患者北上就醫的辛勞，門諾率先引進鐳223治療，目前已有3位攝護腺癌患者通過健保局核可使用，並有2位患者已進行注射療程。另一位73歲的患者也正接受治療，也大幅改善疼痛，因此對人生充滿信心，尤其外在表現及活力更是讓身旁親友察覺不出異樣。游冬齡說，注射鐳223同位素治療，較常見的副作用為腹瀉 、噁心、想吐等症狀，少數患者在施打完後會有白血球、血小板降低的狀況，因此在注射前都會先進行血液檢測。



門諾醫院強調，「鐳223同位素」納入健保給付並從3月1日起生效，至今花蓮有2位患者已接受治療，不僅大幅減緩疼痛，生活品質也明顯改變，雖然並非每位患者都適用，但對於罹患攝護腺的患者來說，無非在治療上又多了一項選擇，尤其對花蓮民眾來說，不必受舟車勞頓之苦，在地就可接受注射治療，對患者來說，是再好不過的事了。