剛出生有畸形耳！醫揭「治療黃金期」必把握...超過這時間回不來



▲5-15%孩子剛出生會有輕重不等的外耳畸形，有30%在一週內會自己調整回來。（圖／取自免費圖庫pixabay）



文／黃昌鼎

大家會在意孩子的耳朵好不好看嗎？幾年前看到有國外的公司發展出免開刀的耳模塑型治療。在baby耳朵外型還沒固定時，裝入特製的模具塑形，4個禮拜就可以獲得兩片漂亮的耳朵。美國兒科醫學會在2016年也專文來討論這個(當時)創新的療法。

多少孩子有外耳畸形？

5-15%孩子剛出生會有輕重不等的外耳畸形，有30%在一週內會自己調整回來，超過一週還沒變回正常的耳型，之後就變不回來了。

耳模塑型治療的時機？

出生後1至3週是做耳模塑型治療的黃金期，超過3週大治療效果就不好了。



▲出生後1至3週是做耳模塑型治療的黃金期。（圖／取自免費圖庫pixabay）

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哪些外耳畸形可以治療？

一些常見的外耳畸形，比如招風耳、垂耳(折耳)、耳緣異常或甚至隱耳症，都有矯正的效果。

耳模塑型治療優點

免去長大後接受手術矯正的風險，以及等待手術期間(約7-8歲)時孩子遭受的異樣眼光和心理壓力。

為什麼耳模塑型治療有效？

寶寶剛出生時，體內的雌激素濃度非常高，會抑制耳朵軟骨的硬化。在這個時期做治療和塑型，等到雌激素下降後，耳朵的軟骨就會逐漸硬化和定型。

可能的併發症

比如放置矯正器時造成的皮膚破損，或是對皮膚造成刺激，但都很少見而且是可以克服的小問題。

價格

這應該是大家最想知道的吧，記得2-3年前查到的，一個耳朵折合台幣將近15萬，兩耳就要近30萬，真的是貴森森，不知道這幾年有沒有降價就是了。

本文經授權轉自：黃昌鼎醫師兒童無毒健康學苑