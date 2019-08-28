不只凍齡還減肥！盤點「多吃菜4大好處」...肉食主義快嘗試



▲多吃菜的人，死於中風、心臟病或其他心血管事件的風險較低。（圖／翻攝自pixabay）



記者林妤柔／綜合報導

近年來越多人選擇吃素，素食者看起來比實際年齡年輕，皮膚也比光滑透亮，吃素到底有哪些好處？外國網站《Livestrong》分享，除了外表凍齡之外，吃素對身體還有4個好處，肉食主義者別再無肉不歡，多吃些蔬菜能夠讓身體更健康，並降低罹癌率唷！

多吃蔬菜4理由：

1.吃越多菜的人，心臟更健康

吃更多菜、吃更少葷的人，死於中風、心臟病或其他心血管事件的風險較低。不過重點在於吃的產品，全穀物、堅果、水果、蔬菜等食物，有助於降低罹患心臟病的風險；若常喝含糖飲料、精製穀物和其他高度加工食品，患心臟病的機率則更高。因此，關鍵是食用最低限度的加工食品，而非以精製產品代替肉類。



▲常吃素的人BMI、體脂百分比和腰圍都比較小。（圖／翻攝自pixabay）

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2.可能有助於減肥

研究發現，常吃素、少吃肉的人，其BMI、體脂百分比和腰圍都比較小。雖然研究沒辦法證明純素或吃素能幫助減肥，但的確有顯示出其中的關連性。

3.降低罹癌機率

吃乳製品和雞蛋的素食者，罹患腸胃相關的癌症風險較低。世界癌症研究基金會的報告指出，多吃素可降低罹癌風險，吃紅肉和加工肉類則使風險增加。此外，美國癌症研究所（AICR）建議，可以藉由多吃素來防癌，例如蔬菜、水果、穀物產品、豆類、堅果和種子。

4.對地球和動物更好

飼養肉類動物會對大自然帶來許多壓力。約翰．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）表示，肉類和乳製品業佔全球總水足跡的27%。根據水教育基金會的說法，從這個角度來看，它需要1200多加侖的水，來生產8盎司的牛排，而生產一盎司的杏仁，只需要80加侖的水。