別用藥皂洗頭！愛挑「去屑、抗菌」2成份...反變頭皮殺手

▲許多人會直接選擇去屑洗髮精，來消除頭皮的油膩感與細菌。（圖／記者黃克翔攝）

文／黃慧玫

若頭皮有油膩、臭頭、頭皮屑、搔癢、長痘的問題，更需要注意頭皮清潔，因為錯誤的洗髮方式與頻次，可能是誘發頭皮搔癢、長痘化膿、局部落髮、頭皮屑增生的危險因子。許多人對於頭皮屑都有錯誤觀念，直覺會選用去屑抗菌洗髮品，想要「徹底消滅皮屑芽孢菌」。

徹底滅菌 反破壞頭皮菌叢生態平衡

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高雄市立大同醫院皮膚科主任吳青穎說，但頭皮有20多種菌常駐和平共生，共生菌能與皮膚免疫系統進行交互作用，在正常狀態下，有助於保護人體免受感染，而皮屑芽孢菌也是其中之一；只有在過度出油、頭皮菌叢生態失衡時，皮屑芽孢菌才會引發頭皮屑等問題。

使用抗菌藥皂雖可短期解決皮屑芽孢菌增生問題，但畢竟皂鹼屬於鹼性較強的成分，無法真正創造適合頭皮菌叢生態平衡的pH5.5弱酸皮脂環境，恐導致頭皮自癒系統失靈，且長期依賴抗菌產品，也可能會因抗藥性導致效果遞減。

▲洗髮精要注意過度去除油脂，反而會刺激頭皮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

強力清潔 皂鹼卻打亂皮脂分泌平衡

另外，面臨頭皮油脂過度分泌時，大家偏好採用皂鹼等去油效果較佳的成分。吳青穎進一步解釋，但過分去除油脂反而會打亂皮脂正常分泌，同時可能造成頭皮刺激。

吳青穎建議，採用溫和不致敏的洗髮品，確保皮脂膜不被過分清潔，同時也應該減少複雜成分對頭皮的刺激；別將護髮及造型品直接使用於頭皮處，免得刺激性成分導致毛囊堵塞發炎，引發落髮危機。

如果是頭皮屑、頭皮癢問題較嚴重的民眾，除了遵從醫師的處方進行治療外，含Piroctone olamine、Ciclopirox olamine、Ketoconazole或Sertaconazole等抗菌止癢藥性成分的洗髮品也是常會開立當作輔助之用。

她強調，毛囊是頭髮代謝的源頭，也是頭髮生長發育的源頭，因此頭皮的照護，是確保美麗秀髮的第一步。

諮詢專家／高雄市立大同醫院皮膚科主任 吳青穎

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