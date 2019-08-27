沒特殊基因也中鏢！嚴重藥敏如燒傷　長庚從「皮膚T細胞」找到兇手

▲卡馬西平（CBZ）藥物和HLA-B*15:02，T細胞受體（TCR）結合之示意圖。（圖／長庚醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

史蒂文森症候群（SJS）毒性表皮溶解症（TEN）等嚴重藥物過敏，除了皮膚紅疹外，全身皮膚黏膜還會起水泡、潰爛如燒燙傷，雖然醫學已證實，藥物過敏的產生與特殊基因有關，但仍有病患不帶特殊基因也發病。長庚醫院與跨國研究團隊合作，費時5年終於確認「特異性T細胞受體（TCR）」是引起嚴重藥敏反應的元凶，該成果已於8月刊登於國際知名「自然通訊期刊」。

長庚醫院皮膚部部主任鐘文宏醫師表示，台灣藥害救濟案例中，每年有超過一半都是SJS或TEN病人，近年來研究已發現，特殊人類白血球抗原（HLA）與藥物代謝基因有很強的關聯性，但會引起人體過敏藥物有上百種，有不少病患不帶特殊人類HLA基因，服藥後卻產生嚴重過敏反應。

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鐘文宏醫師解釋，人體有上百萬種的T細胞受體，T細胞受體是人體免疫系統除了HLA以外，能決定對外來抗原，包括藥物、病菌或癌細胞等產生免疫反應的重要因子，但當HLA與特異性抗原交替作用後，就可能激發T細胞活化與毒殺反應，進而釋放出引起SJS/TEN的毒性蛋白及細胞激素。

▲吃藥示意圖。（圖／長庚醫院提供）

此次跨國研究發現，嚴重藥物過敏病患除了帶有藥物特異性的HLA基因型（如HLA-B*1502）以外，皮膚上的T細胞也會有藥物結構相對應的「特殊T細胞受體（TCR）」，決定毒殺T細胞的活化，釋放出最可怕的嚴重藥物過敏反應的毒性蛋白及細胞激素，一旦患者體內同時帶有HLA與TCR，就會激發如「吃角子老虎」般連鎖藥物過敏反應。

但若缺乏特殊的T細胞受體基因型，就算帶有嚴重藥物過敏基因HLA-B*1502，T細胞也不會對卡巴氮平等易致敏藥物產生過敏反應。這也可以解釋，為何很多人帶有危險藥物過敏HLA基因型，但吃了相對應的過敏藥物也沒產生過敏反應。

鐘文宏表示，人體免疫系統十分複雜複雜性，此次研究共花了5年時間，比對國內和歐美SJS病人的TCR差異，並進行細胞及動物實驗，終於解謎。未來在設計新藥時，可參考不同人種的特殊過敏的HLA或TCR結構，避免設計出雖然很有療效卻會引發嚴重過敏或副作用的藥物。

長庚研究團隊正積極利用小分子藥物活化特異性毒殺T細胞的研究技術，透過「借力使力」方式，針對突變的癌細胞設計出能活化毒殺T細胞的特異性新抗原，訓練自體活化的T細胞攻擊突變的癌細胞，幫助不同癌種不同基因變異的病人，量身訂做自己的專一性T細胞以對抗癌症。

鐘文宏表示，目前這項技術已申請衛福部特管辦法癌症細胞治療，希望不久後的將來，可以運用於臨床治療。