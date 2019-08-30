疲憊、走路變慢、體重減輕...別只當老化！4成長者陷「衰弱前期」

▲台北慈濟醫院家庭醫學科老人醫學門診醫師林純聿。（圖／台北慈濟提供）

記者洪巧藍／台北報導

觀察家裡長輩開始走路變慢，容易疲累，體重變輕還以為是正常老化？醫師提醒，這些跡象可能是「衰弱」的表徵，也是高齡者的風險指標，為影響老年人失能、疾病預後的重要因素。82歲李婆婆每天疲倦、食慾差、白天嗜睡，下床活動意願降低，來到門診檢查發現為衰弱合併老年憂鬱，在藥物與復健配合下，不但行走能力長足進步，也恢復過往精神。

收治個案的台北慈濟醫院家庭醫學科老人醫學門診醫師林純聿表示，李婆婆本身有慢性疾病，因為跌倒骨折，術後日常生活功能大幅下降，入住養護機構。雖然傷口已癒合，卻仍每天疲倦、食慾差、白天嗜睡，下床活動意願降低。

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經檢查排除疾病可能後，評估為衰弱合併老年憂鬱，進行整合藥物，衛教家屬並教導復健運動，三方共同努力下，三個月後，李婆婆已能用助行器行走，六個月後，更進步到自己使用單邊四腳拐杖走路，食慾、力氣大幅進步，恢復過往精神。

林純聿指出，衰弱是從身體強健到功能衰退的變動狀態，經常被誤以為是正常老化過程，實際上，若能早期發現衰弱情形並介入，就有機會延緩衰弱狀態、延緩失能。

衰弱大致分為前期、中期、末期三階段，一般而言，衰弱前期著重調整生活模式，藉由營養及運動來改善衰弱情形；中期強調跨領域醫療團隊介入，全面檢視是否有不當用藥及其他危險因子，並建立照護計畫；當病患進入到行動不便、日常生活完全依賴，就屬於末期階段，需提早討論安寧緩和照顧。

林純聿提醒，民眾應積極面對「老」的來臨，在衰弱前先行改變生活作息、維持均衡的營養以及好的運動習慣。若大於70歲長者或一年內出現非自願性體重減輕大於5%的65歲以上老年人，均需由五項目來評估「衰弱」情形：

1. 速度緩慢：行走六公尺時間大於7.5秒(即每秒小於0.8公尺)。

2. 無力：慣用手最大握力，男性小於26KG、女性小於18KG。

3. 體重減輕：體重較前一年減輕超過4.5公斤。

4. 疲憊：過去一周超過三天，做事情感覺費力或無法出門。

5. 低活動：男性一周消耗卡數小於383卡；女性一周小於270卡。

若符合一至兩項，屬衰弱前期，建議調整飲食、運動、每年追蹤；若超過三項，就為「衰弱」表現，可前往老人醫學門診進行整體性評估。