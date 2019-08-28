小孩「幾歲學握筆」媽戰翻！專家解答…靠這5招「刺激小肌肉」



▲小孩在幾歲要開始學習寫字，在網路上引發媽媽們熱議。（圖／南投醫院提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

現代家長越來越重視兒童發展的問題，關於孩子「幾歲開始學習寫字」的問題，在網路上也引發媽媽們討論，有人擔心孩子太早握筆，會影響未來運筆、寫字的姿勢，但也有人認為應該在孩子2歲起就開始像大人一樣握筆，究竟哪一派說法才是正確的？讓職能治療師揭曉答案。



衛福部南投醫院職能治療師沈靜萍表示，孩子在任何學習過程都是「循序漸進」的，孩子小肌肉發展要到4～6歲才會慢慢成熟穩定，而不用過早要求正確的握筆姿勢。她認為，握筆可以早，並配合幼兒美感教育，只要孩子喜歡亂塗鴉或畫畫就可給予幼兒粗蠟筆亂塗鴉，等到中、大班時就可越來越靈巧使用筆。



▲把黏土搓長條，並用剪刀剪成一段一段，可增加小肌肉力量。

沈靜萍建議，可透過一些活動，增加孩子小肌肉刺激以提升未來正確握筆筆姿：

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1. 把黏土搓長條，用剪刀剪成一段一段的，增加小肌肉力量。

2. 用黏土搓湯圓增加小肌肉力量與靈巧度。

3. 用噴瓶噴水或澆花，增加小肌肉力量。

4. 夾彈珠放置積木上，增加小肌肉力量與手腕穩定度。

5. 用錢幣訓練手指傳遞（手指到手掌；手掌到手指傳遞），增加手部靈巧度。

▲▼從左上至右下，分別為動態三指握法、側面三指握法、動態四指握法及側面四指握法。

沈靜萍也提及，正確的握筆姿勢爲「動態三指握法」，若5～6歲的孩子握姿出現「側面三指握法」、「動態四指握法」或「側面四指握法」時，家長也不用太緊張，只要寫的流暢即可，也可增加一些替代性的方法或工具來改善其握筆姿勢和書寫效率。但別強硬要求孩子改變握筆姿勢，挫折感反而會造成孩子心理上的負擔。