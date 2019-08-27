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只備套套不夠！他上陣前「少做這步」慘遭妹拒絕...衝回本壘關鍵曝

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▲▼搞笑影片。（圖／擷取自Youtube）
▲約會即將上壘之際，準備保險套就夠了嗎？（圖／擷取自Youtube）

記者林妤柔／綜合報導

約會即將上壘之際，準備保險套就夠了嗎？男主角在花好月圓的情況下拿出了準備好的保險套，但女主角Leana只對他已讀不回，原來是因為擔心性行為感染HPV。

子宮頸癌一直是女性大敵，儘管台灣有普及子宮頸抹片檢查，但子宮頸癌仍位居女性十大癌症中。其實，無論男女，人類乳突病毒(Human Papillomvirus,簡稱HPV)皆會經由性接觸傳染。然而感染時多半沒有任何症狀，若長期持續感染，便可能導致相關疾病的發生，HPV感染力強，人一生中被感染機率高達八成。

這類病毒種類繁多，大致可分為兩型：常見的高致癌型，可能導致男女各種癌症；低致癌型，感染者可能產生尖型濕疣，也就是俗稱的「菜花」。

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▲▼避孕,保險套。（圖／pixabay）
▲對於HPV防治，保險套僅能提供七成的保護力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

由臺北醫學大學學生所製作的HPV預防宣導短片，以男女人偶約會故事切入，表現兩性對於「事前保護」的觀念大不相同。由於HPV對於女性威脅通常更甚於男性，在台灣，每天有4位女性被宣告得到子宮頸癌，也因此女性會比男性更重視HPV防治。但事實上，男性也會感染HPV，也可能因此引發包括口腔癌、肛門癌與菜花等疾病。所以，兩性應共同面對HPV防治課題才能達到最佳防治效果。

根據國際知名期刊《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine,簡稱NEJM)的研究，對於HPV防治，保險套僅能提供七成的保護力。男主角雖然想出無厘頭的保鮮膜解方，但還是一腳被踹飛了出去，其實HPV感染途徑並非狹義的性行為，而是廣義的性接觸就有可能造成感染。包覆保鮮膜不僅不切實際，也不可能博得女主角歡心，反而只要施打疫苗就可以輕鬆解決問題。

因此，保險套並非萬靈丹，除了男女共同施打疫苗外，有性經驗的女性定期子宮頸抹片檢查才能讓保護更完整。

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關鍵字： HPV 子宮頸癌 保險套 性病
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