ICU監測器一台200萬　陽明大學成立「遠距加護病房」助南澳

▲陽明大學數位醫學中心主任郭博昭。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

宜蘭縣南澳鄉風景優美，卻因地處偏鄉，就醫不便。若因急症需要到醫院治療，開車到最近的醫學中心至少需2個小時，到最近的地區醫院也要1個多小時。為了讓偏鄉民眾都能得到妥善照顧，陽明大學「數位醫學中心」將與陽明大學附設醫院結盟，協助南澳鄉建立「遠距加護病房」，優先導入心電圖，只要病患出現異常，2秒內就會傳至鄰近醫療院所的醫師手機。

陽明大學數位醫學中心主任郭博昭表示，醫療資源不患寡而患不均，陽明大學當年就是為了解決偏遠醫療而創立，公費生至今仍是偏遠鄉鎮醫療人才重要的來源，台灣邁入高齡社會，偏鄉醫療問題有增無減，透過醫療物聯網自動化，有望突破掛號時間長、候診時間長、拿藥時間長、看診時間短、醫病溝通短等「三長兩短」問題，也可訓練偏鄉醫護善用心電圖等新式資訊工具，解決部落問題。

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▲遠距心電圖運作模式。

郭博昭說明，加護病房的生命徵象監測器，一台要價200萬元以上，偏鄉醫護人員難以負擔。陽明大學導入遠距心電圖後，會由專業醫護人員協助民眾配戴，貼於胸口上隨時隨地記錄心電圖，並將即時訊號傳回鄰近醫療院所，醫師也能在遠端即時透過網頁判讀患者心電圖，作為臨床疾病診斷的依據。不過，目前尚未找到適合的病人，

陽明大學校長郭旭崧表示，這套系統目前已在陽明大學數位醫學中心完成測試，如果試行成功，未來將可推廣至全台偏遠鄉鎮，提升偏鄉民眾的醫療可近性，一舉解決偏鄉醫療甚至是急診壅塞等問題。