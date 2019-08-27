16歲男孩狂喊「肚子痛」　腹部切開「闌尾充血又化膿」

▲醫師提醒，如若「肚子痛」還伴有噁心、嘔吐、發燒、以及右下腹痛的時候，需高度警惕是否為急性闌尾炎。（示意圖／pixabay）



記者陳凱力／新竹報導

千萬不要小看肚子痛！一名16歲少男因肚子痛就醫求診，醫師經由抽血、觸診等檢查發現男孩可能患有急性闌尾炎，果然手術過程發現男孩的闌尾已呈現充血且化膿的現象。醫師提醒，「肚子痛」的原因很多，在未確立診斷前，通常不會給予立即止痛，如若「肚子痛」還伴有噁心、嘔吐、發燒、以及右下腹痛的時候，需高度警惕是否為急性闌尾炎，再輔以各種檢查，祈能及早診斷治療，以免進展成更嚴重的疾病。

▲醫師經由抽血、觸診等檢查發現男孩可能患有急性闌尾炎，果然手術過程發現男孩的闌尾已呈現充血且化膿的現象。（示意圖／台大新竹分院提供）

請繼續往下閱讀...

新竹一名16歲的男孩因發燒上腹痛至診所求診，未料經過一天後症狀不但沒改善，反而還出現腹脹以及疼痛轉移至左側肚臍周圍的現象，家人只好再次帶往大型醫院的急診就醫。男孩之後更出現噁心、嘔吐、發燒及寒顫發抖等症狀，不久疼痛更轉移至右下腹。男孩右下腹有出現「壓痛」以及非常明顯的「反彈痛」，且經由抽血數值也發現報告呈現發炎反應。醫師認為，男孩患有急性闌尾炎的機率極高，因此立即安排排腹腔鏡手術，術中見到男孩的闌尾已呈現充血狀，且局部也出現化膿，所幸即時手術得以醫治，術後男孩恢復快速，2天即出院返家。

台大醫院新竹分院小兒部莊立欣醫師表示，「肚子痛」是急診非常常見的主訴，只是「肚子痛」在不同年紀的人身上，會因伴隨的症狀不同，而出現不同診斷。所以「肚子痛」尚未確診之前，醫師不會輕易給止痛藥，避免疾病出現變化，無法適時反應身體警訊。

莊立欣醫師說明，闌尾位於盲腸末端，形狀細長，闌尾發炎最常見的原因是阻塞，淋巴結腫大等問題，闌尾本身結構彎曲、糞便或糞石、外來物、未消化的食物、寄生蟲等等都有可能造成闌尾的阻塞，此時若再加上微生物（細菌或病毒等）感染、滋長就會導致闌尾炎。阻塞後的闌尾壁內開始水腫、發炎、缺血以及出現腸道黏膜被破壞的情形，隨著闌尾的腸壁因水腫變厚、發炎以及被破壞的腸壁殘骸排入闌尾腔，如果排入闌尾內的膿液未受阻塞而能及時排入盲腸，症狀可能緩解，但若闌尾與盲腸的接端堵塞，則膿液在闌尾內蓄積，使得闌尾更加腫脹，若未及時治療，病情持續發展為黏膜潰爛、闌尾壁壞死甚或闌尾破裂，在闌尾內的細菌與膿液漫至腹腔內，將會併發敗血症、膿瘍或是腹膜炎。

醫師也提醒，不論病毒感染、細菌感染或是其他原因所引發的急性腸胃炎，也都有可能出現噁心、嘔吐、發燒、腹痛的情形，大部分的病況經由適當的休息和處理是可以自癒的。然而，急性闌尾炎卻不同，它有很多評估的方式，例如腰大肌徵象(Psoas sign)、閉孔肌徵象(obsturator sign)、麥氏徵象(McBurney’s point sign)與洛福辛氏徵象(Rovsing's sign)等評估方式，也代表著這個疾病並不容易在第一時間被確診，需要更詳細的病史、身體檢查、抽血檢查與影像學檢查，沒有一項檢查可以單獨百分之百診斷闌尾炎。噁心、嘔吐、發燒及右下腹悶痛感被認為是急性闌尾炎常見的主訴，身體檢查中敏感性較高的表現是右下腹壓痛、轉移痛與反彈痛，影像學檢查則被認為是電腦斷層的準確診斷率最高。

莊立欣醫師呼籲，當出現噁心、嘔吐、發燒、以及右下腹痛的時候，需高度警惕是否為急性闌尾炎，再輔以各種檢查，祈能及早診斷治療，以免進展成更嚴重的疾病。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay許可，不得部分或全部轉載！