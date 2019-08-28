吃冰頭炸痛！醫揭「這裡」發出暗示...快選這些秒消暑



▲天氣太熱，民眾喜歡吃冰和喝冷飲。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

夏天太熱，民眾喜歡吃冰、喝冷飲，不過吃太冰的東西，除了牙齒感受刺激外，頭也會開始抽痛，對身體也產生不小危害。中醫師表示，大量吃冰、喝手搖，進到室內後狂吹冷氣和電風扇，容易頭痛、嘔心、甚至拉肚子。如果擔心吃冰太過刺激，建議選擇紅豆、薏仁、西瓜、水梨等「平涼性」新鮮蔬果，好讓身體退火又消暑。

中醫甄至翔曾在《ETtoday健康雲》訪問中提及，夏天常見到有人中暑，不過分為「陽暑」和「陰暑」。陰暑是使用過度或錯誤的消暑方式造成，例如大量吃冰品、喝冰飲，進室內後冷氣、風扇對頭和身體狂吹，導致頭痛、嘔心、甚至拉肚子。



▲吃冰頭痛是大腦要你別一次吃太冰太快。（圖／達志示意圖）

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為什麼吃冰引發頭痛？腦神經內科醫師林志豪在接受《ETtoday健康雲》時指出，這種狀況可以稱作「冰淇淋頭痛」，是源於嘴巴上顎的蝶齶神經節，它會連結到腦部，當蝶齶神經節受到冷刺激時，腦部血管就會快速收縮，然後擴張，一擴張頭就會開始痛。大腦不喜歡環境冷熱變化快、溫差差太多，因此吃冰頭痛是要你別一次吃太冰、太快。

那大熱天喝冰水，會不會比較容易中風？林志豪回答，喝冰水並不會導致中風，不過建議多補充水分，因為身體脫水，的確比較容易中風。此外，有冰淇淋頭痛的人，大概也有1/3的人有偏頭痛的體質。

那夏天該怎麼吃，才吃得消暑又健康？台北醫學大學附設醫院傳統醫學科主治醫師唐佑任建議，可選擇紅豆、綠豆、薏仁、西瓜、絲瓜、苦瓜、鮮藕、蕃茄、水梨等「平涼性」新鮮蔬果，以達清暑利濕之效。雖然有民眾認為，夏天吃太多瓜果，可能造成身體寒涼，進而引發不適症狀，但這可以透過尿液排出人體濕氣，也能兼顧消暑之效。