愛用髮膠、藥皂！OL頭皮長痘膿險禿...醫曝：安全帽也是兇手

▲夏天頭皮黏膩、出油量大增，小心成為芽孢菌的溫床。（圖／翻攝自pixabay）

文／黃慧玫

入夏溫度屢創新高，生活於高溫潮濕的環境下，加上每天必備的髮類造型品、安全帽的使用，頭皮免不了有油膩、臭頭、頭皮屑、搔癢、長痘的問題，這是因為皮脂分泌與菌態失衡，造成頭皮毛囊炎門診量激增。

高雄市立大同醫院皮膚科主任吳青穎表示，溫度每上升1℃肌膚的出油量大約會增加10％，過度分泌的皮脂成為皮屑芽孢菌的營養來源，汗水則會改變肌膚的pH值，兩大因素導致頭皮菌種異常增生。

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皮屑芽孢菌造成的皮脂酸化不但會產生臭味，更會釋放出造成頭皮發炎紅癢的發炎物質，引發角質異常代謝。除了惱人頭皮屑，脆弱受損的頭皮也容易因外界細菌或刺激物質的入侵，導致毛囊炎、落髮等問題。

其中，以經常流汗又無法立即清洗的戶外運動族、飆汗又大量使用髮類造型品的業務族，以及長時間配戴安全帽讓頭皮處於悶熱環境的機車族，都是皮膚科醫生眼中頭皮問題高危險族群。

▲患者愛使用髮膠、膨鬆粉，頭皮痘痘竟然開始化膿、掉髮。（示意圖／翻攝自pixabay）

錯誤洗髮 OL頭皮長痘化膿險禿頭

她曾收治一名27歲的OL，因為平日騎機車跑業務，又是髮膠、蓬蓬粉的愛用者。而出現頭皮屑增多，頭皮長小痘，因而聽從網路建議改用藥皂一天洗兩次髮，連續2周後，頭皮問題不僅沒有改善，痘痘更開始化膿，還伴隨掉髮！經診斷確定是黴菌性毛囊炎，須用藥治療。

吳青穎提醒，若頭皮有油膩、臭頭、頭皮屑、搔癢、長痘的問題，更需要注意頭皮清潔，因為錯誤的洗髮方式與頻次，可能是誘發頭皮搔癢、長痘化膿、局部落髮、頭皮屑增生的危險因子。吳青穎說，許多人對於頭皮屑都有錯誤觀念，直覺會選用去屑抗菌洗髮品，想要「徹底消滅皮屑芽孢菌」。

但頭皮有20多種菌常駐和平共生，共生菌能與皮膚免疫系統進行交互作用，在正常狀態下，有助於保護人體免受感染，而皮屑芽孢菌也是其中之一；只有在過度出油、頭皮菌叢生態失衡時，皮屑芽孢菌才會引發頭皮屑等問題。

諮詢專家／高雄市立大同醫院皮膚科主任 吳青穎

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