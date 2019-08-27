今年首例漢他病毒出血熱！外籍漁工染病「漁船發現帶病老鼠」

▲漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，主要透過帶有漢他病毒的齧齒類動物傳染給人類。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今日公布國內出現今年首例漢他病毒出血熱病例，為北部20多歲男性外籍移工，本身從事漁業，平時均在漁船生活。漢他病毒出血熱主要透過帶病毒齧齒類動物傳染給人，在他活動地區確實捕獲漢他病毒陽性老鼠，衛生單位已進行個案活動地周邊環境相關防治作業，並給予民眾衛教宣導。

疾管署防疫醫師蘇家彬表示，個案8月3日起出現發燒、嘔吐、腹瀉、倦怠無力等情形，因症狀未改善，於8月5日兩度就醫後收治住院，因個案出現急性肝腎功能異常由醫院通報，經檢驗確診；個案目前已無不適症狀並出院，相關接觸者無疑似症狀。

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蘇家彬說明，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，主要透過帶有漢他病毒的齧齒類動物傳染給人類，人類一旦吸入或接觸遭病毒污染的空氣微粒、污染物，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。

疾病潛伏期為數天至兩個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐伴隨臉潮紅等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

依據歷年統計資料顯示，國內每年漢他病毒出血熱病例數約為0至2例，自2009年截至目前共計12例確定病例，均為本土病例；多數為男性感染者(10例，約83.3%)，年齡層則以50歲以上較多(7例，佔58.3%)。

蘇家彬提醒，漢他病毒預防方法就是落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不措施，住宅及各種公共場所都應加強環境清潔工作，避免老鼠窩藏。住宅及各種公共場所，包括餐廳、飯店、小吃攤、市場、食品工廠等都應加強環境清潔工作，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間。

如發現鼠類排泄物時，應配戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。