腸病毒再添1重症！疫情「直逼夏季最高峰」　開學恐再一波

▲腸病毒疫情再次出現上升趨勢。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒疫情仍處流行高峰，疾病管制署今（27）日公布國內新增1例腸病毒重症個案，為北部2歲男童，感染腸病毒71型，目前已經康復。值得注意的是，腸病毒疫情原先呈現下降趨勢，上週則止跌反升，且接近夏季流行最高峰，接下來開學，學童間互動頻繁接觸，恐怕又有一波疫情，提醒老師、家長多加注意。

疾管署防疫醫師蘇家彬表示，個案於7月21日開始出現發燒、喉嚨痛等症狀，就醫後診斷為疱疹性咽峽炎；因持續有發燒、嘔吐、活力差等情形於7月23日再次就醫，就醫時因陸續出現肌抽躍、心跳加快等症狀，於當日收治住院；經檢驗審查確認為腸病毒71型併發重症，所幸個案經治療後病況穩定並已出院。

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疾管署疫情中心主任劉定萍指出，國內腸病毒門急診就診人次走勢在七月中旬達到最高峰，近幾週都是下降、持平狀態，未脫離流行高峰，而上週疫情更止跌反升，門急診就診共計16,586人次，較前一週上升7.5%。

腸病毒疫情往年都會在開學之後出現另一波小高峰，今年暑期疫情並未脫離流行再度上升，疾管署副署長莊人祥表示，過去曾發生過夏季疫情直接接續至開學期，通常秋季疫情會較緩和，但腸病毒型別多，趨勢難以預估，也不排除今年學一波疫情會高過夏季高峰。

▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

劉定萍指出，近四週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，惟仍持續檢出腸病毒71型；今年累計269例腸病毒71型個案，高於2016-2018年同期，以輕症及散發病例為主。

今(2019)年累計29例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多(21例)，其他分別感染腸病毒D68型、克沙奇A10型(各2例)，克沙奇A6型、A9型、B5型、伊科病毒11型(各1例)。

疾管署呼籲，腸病毒傳染力強，為避免腸病毒透過學童頻繁互動傳播，或隨學童帶回家中感染其他幼童，民眾應加強教導學童落實正確洗手，及生病不上課等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風與清潔。

一旦發現感染腸病毒之幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院接受治療。