只要10秒！科學認證「瞬間變快樂」5神奇方法　網嗨：第3個超有效



▲想要快樂很簡單，研究證實這5個方法有用。（示意圖／取自LibreStock網路）



記者李佳蓉／綜合報導

人的一生充滿「喜、怒、哀、樂」情緒不斷輪迴著，尤其處在高壓的時代中，為了工作、生活忙得喘不過氣，讓你時常感到孤獨、巨大壓力，或是一靜下來就容易想東想西，整個人陷入愁雲慘霧中。Youtube心理學頻道《Better Leaf好葉》蒐集國外研究，統整出5個「讓你瞬間開心」的技巧，雖然不保證立馬擁有好心情，但值得你一試。

1.打電話給媽媽

好葉說，不開心時打電話給媽媽，聽聽她的聲音有助於減輕壓力，即可增加良好的荷爾蒙－催產素，有助於你獲得快樂感。有研究人員故意向一群女生施予壓力，並讓她們打電話或是直接與媽媽見上一面，結果發現，兩者擁有的感覺一樣正面。

2.劇烈運動

運動超紓壓！好葉認為，花20～30分鐘健身或跑步，做些能讓你「感到累」的事，有助於燃燒脂肪，雖然看起來沒什麼吸引力，但激烈的運動的確能讓你感覺自己變得更好，不只如此，還能刺激大腦產生多巴胺，其為類似大麻的化學物質，能讓你感受到「嗨」的氛圍，產生亢奮感。



▲眼睛閉上想像「別人快樂的模樣」就能讓自己充滿喜樂。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

請繼續往下閱讀...

3.10秒幸福練習

「最簡單的方法讓你瞬間變快樂！」好葉說。只要先閉上雙眼，在腦海中想像2個你認識的人，並且希望第一個人變得快樂，想像他充滿歡笑的模樣，接著再希望另一個人變得快樂，並且想像他開心的樣子，整個過程只花10秒，心無旁騖的專心「想」就夠了。這是一種隨機祝願其他人變得快樂，自己也能充滿喜樂的方法。



好葉也分享，過去曾有個朋友充滿厭世感做了4年會計，透過此方法，在上班的時候腦海中想像和祝願某2位同事快樂的模樣，竟換來「4年來最快樂的一天」。這就是10秒鐘幸福練習的魔力，可在任何場合、時間都可執行。



4.和經常微笑的人一起出去

根據一項集結4700人、歷時20年所做出來的研究發現，「開心果」具有感染力，任何和他們一起出遊的人都會瞬間感到開心，快樂水平會在短時間提升至少15%。所以下次心情鬱悶時，馬上想想你身邊積極正向且會常常微笑的人，並且打電話約他們出來聊聊。



▲冥想打坐將自己的注意力集中在呼吸上，能讓人更快樂。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

5.冥想

你以為打坐、冥想只是修禪者會做的事，呆坐幾十分鐘一點意義都沒有？其實在西方國家，打坐冥想超流行，也是讓人獲得快樂感的最大來源。好葉建議，練習把注意力集中在某些事物上，目的為強化「活在當下」的感覺，也是持久快樂的泉源。



雖然冥想的方法很多，但好葉推薦「方塊呼吸法」，盡量找個安靜地方進行冥想，即使有些雜音也無妨，開始閉上雙眼打坐，吸氣時在心中倒數4秒鐘，然後hold住4秒鐘，再慢慢用4秒鐘把氣呼出來，接著再等4秒鐘後，才吸氣進行下一個循環。試著用5分鐘練習冥想，保證讓人生變得更好，有超過300份研究證明，冥想可讓你變得更聰明、提升專注力、記憶力，提升睡眠品質還能減少癌細胞。

該支影片PO出2年，已累積111萬觀看次數，網友分享：「很棒，很實用！我全都照做了一遍，從原本的blue，人生有種變得更美好充滿希望的感覺」、「冥想，非常好的方法，注意自己的呼氣跟吸氣，然後你會很放鬆，很放鬆」、「跟媽媽講電話真的心情會變好，媽媽的關心對我是一種安全感」、「第三超有效」。但也有網友認為：「媽媽就是我的壓力原因」、「第一個好像有反效果哈哈」、「第一個簡直自殺」。