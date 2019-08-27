張忠謀退休後熱愛這個活動　能健腦抗失智！

文／張雨亭編譯 圖／鐘士維

台積電創辦人張忠謀退休後，橋牌是他最熱衷的活動之一，7月他才以88歲高齡到拉斯維加斯參加北美橋錦賽，與近180個隊伍競爭。不只張忠謀，包括股神巴菲特、微軟創辦人比爾蓋茲，也都是橋牌的超級愛好者。

張忠謀從中學開始接觸橋牌，過去在美期間打得更是頻繁，牌藝公認有職業級水準。2018年6月、退休前的最後一場股東會上，他就透露之後會重拾對橋牌的熱愛，還要到北京參加比賽。

夫人張淑芬證實，張忠謀這幾年確實常到北京打橋牌，其實早在2017年，就有媒體直擊張忠謀在台北參加力輪盃全國橋藝大賽，當時和他同組的都是曾代表台灣出國比賽的高手。今年7月他參加的北美橋錦賽（North American Bridge Championships），也是美國退休族切磋牌藝的大型賽事。

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國內外獨鍾橋牌的科技界、商界大老並不少，有「亞洲橋王」稱號的台聚前財務長黃光輝就是張忠謀牌友，曾透露張忠謀打橋牌精於計算，也很懂得對手心理。另外股神巴菲特與微軟創辦人比爾蓋茲也曾一起打牌，倆人都是橋牌高手。為何大老們愛在牌桌上一較高下？難道是鍛練思考的祕密武器？

巴菲特：橋牌是最好的腦力運動

巴菲特曾這樣描述他對橋牌的熱愛：「如果獄友中能找到3個人會打橋牌，讓我坐牢也無所謂。」他認為橋牌是最好的腦力運動。美國財經媒體《Business Insider》也曾報導，全美的橋牌高手，有很大一部份都出身華爾街。

橋牌必須運用策略、記憶力、分析能力與團隊合作，這些都和金融投資與企業經營相通，加上商界的橋牌聚會常見企業界重要人士，是打開社交圈、快速建立人脈的管道。但就算不是企業高層，一般人從腦力到免疫細胞，也都能在橋牌對戰中受益。

有效活化腦力、降低阿茲海默症風險

2014年的一份研究顯示，玩牌能幫助年紀較大的人保持腦力。研究發現玩牌頻率越高，大腦中部份區域的腦容量也越高，常玩牌的人，認知能力的測驗成績也較高。

（橋牌運用到記憶力、策略力、團隊合作等多重技巧。圖片來源：pixabay）

橋牌不但能改善認知能力，也是社交活動的一種，阿茲海默症協會（Alzheimer's Association）曾表示如果同時鍛練認知能力、社交能力，再加上生活型態的調整，如此多管齊下，能有效增進記憶力。

紐約葉史瓦大學（Yeshiva University）的研究也發現，包括下棋、玩橋牌，或是演奏樂器，都能顯著降低罹患阿茲海默症或其他失智症的風險。

（橋牌可同時鍛鍊認知能力與社交能力。圖片來源：pixabay）

增加免疫細胞

加州大學柏克萊分校的研究則顯示，橋牌玩家必須先在腦中計劃，接著運用記憶力及其他高階的能力，這一連串思考所使用到的大腦區域，可增加免疫細胞數量。

另外橋牌不像其他活動，因為體力、關節等退化，而有年齡限制。橋牌可能愈老玩得愈好，美國康乃狄克州一名67歲的橋牌高手就說，10幾歲開始玩橋牌的時候，什麼牌都記不住，到了50多歲反而能記住每張牌。現在雖然記憶力退化了些，但他相信只要多玩牌，至少有機會持續活化大腦，讓記憶力不快速下滑。

資料來源：Business Insider、New York Times

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