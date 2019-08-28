「狂吃肉增肌」體脂反飆高！營養師3點打臉...整組腎臟壞了了

▲平時狂啖牛排，還補充高蛋白粉增肌，真的有助於長肌肉嗎？（圖／記者黃士原攝）

文／李佳蕙

「營養師，我已經攝取很多蛋白質，而且還額外補充高蛋白粉，為什麼肌肉沒有增加？反而體脂越來越高？」其實只吃蛋白質並不會長肌肉！

相信大家對高蛋白粉並不陌生，想要增加肌肉的人一定家中必備，除了正餐攝取很多蛋白質食物（雞蛋、牛奶、豆腐、豆漿、肉類、海鮮），還會額外補充高蛋白粉當作飲品，但是沒有養成規律運動與重訓，單靠大量攝取蛋白質，不但不會增加肌肉，還會越來越胖！甚至體脂肪上升！

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人體每天都需要不同的營養，醣類(米飯、麵條、地瓜、玉米)、蛋白質(雞蛋、牛奶、豆漿、豆腐、肉類、海鮮)、脂肪(烹調用油、食材本身內含)，任何種類攝取過多，身體自然會轉換成脂肪儲存，蛋白質攝取過多也是一樣的道理。

▲只要營養素攝取過多，即便是蛋白質最後也會轉化成脂肪儲存。（圖／記者黃士原攝）

而蛋白質攝取過量容易造成以下三大健康危機：

1.脂肪堆積：飲食中蛋白質攝取過量，身體會將多餘的蛋白質儲存為脂肪。

2.骨質疏鬆：代謝蛋白質需要鈣質，而代謝過量的蛋白質需要更多的鈣質，容易造成血鈣失衡，如果飲食中鈣質攝取不足，則會導致骨質疏鬆。

3.增加腎臟負擔：代謝蛋白質分解成小分子胺基酸的過程中會產生氮，而氮主要由腎臟代謝，如果飲食中蛋白質攝取過多，容易加重腎臟負擔，更有可能產生腎臟疾病。

趕快糾正吃蛋白質等於長肌肉的錯誤觀念~養成良好的運動習慣，適量補充蛋白質及高蛋白粉才是正確選擇！趕快起來動一動吧！

李佳蕙營養師，現任奧路詩美漾生技有限公司首席營養師，專長為減重營養、慢性病營養、衛教活動策劃、預防醫學保健、保健食品諮詢。現有經營部落格OROS柑橘營養師瘦身站，及粉絲專頁李佳蕙 營養師 瘦身站。