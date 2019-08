排毒又防癌！專家激推「7種長壽食物」…愛吃蛋中風率↓12%

▲喜歡吃蛋嗎?研究發現一週吃7顆蛋以上,與只吃2顆蛋以下的人,中風機率更低。(示意圖/翻攝自pixabay)

記者李佳蓉/綜合報導



你想要活得健康又長壽嗎?一個人可以活多久取決因素多元,像是生活環境、家庭病史,但許多研究也表明,「飲食習慣」也是重要指標。生活中的蔬菜水果含有多種營養素可降低心臟疾病、中風、慢性呼吸道疾病、肥胖和罹癌風險,但是蔬果千百種,該怎麼挑呢?日媒《lifehacker》綜合出7種營養又可預防疾病的食物,幫助你維持健康、延年益壽。

1.豆類

像是四季豆、豌豆、扁豆及鷹嘴鬥等長時間服用可穩定血糖,其中還擁有可抑制食慾的纖維素和植物性蛋白質,對於維持腸道健康很有益處。



營養學家Suzanne Dixon指出,健康的腸道環境能夠減少體內發炎,幫助降低血脂(膽固醇),並調節免疫功能。因此建議每週至少在5餐中加入豆類食物。



2.蛋類

雞蛋雖為高膽固醇食物,但研究表明,蛋的攝取量並不會影響血液中的膽固醇水平。且《Journal of the American College of Nutrition》分析,一週吃7顆蛋的人和一週只吃2顆以下的人相比,中風機率已被證實能減少12%。

3.有機蔬菜

如菠菜、羽衣甘藍等綠葉蔬菜,有助細胞生長和構成紅血球至關重要的成分「葉酸」,且還含有可幫助維持視力、肌膚、骨骼及牙齒健康的胡蘿蔔素。營養師Suzanne Dixon指出,葉酸有助於防止衰老,避免大腦功能下滑。



此外,胡蘿蔔素具有很強的抗氧化作用,可避免DNA和細胞受損害。細胞若經年累月的遭到損傷,恐會導致癌症等疾病。



▲十次花科中的蔬菜有助身體排毒,可預防癌症。(示意圖/翻攝自pixabay)

4.十字花科蔬菜

白花椰菜、綠花椰菜、孢子甘藍等十字花科蔬菜,有助於身體排毒。營養師Suzanne Dixon解釋,人體細胞中特別是肝臟細胞具有解毒酵素和解毒功能,但某些十字花科的蔬菜可強化這些酵素的功能。另外,十字花科蔬菜對女生特別有好處,維持健康的雌激素,有助於預防乳癌、卵巢癌及子宮頸癌等與荷爾蒙相關的癌症。

5.初榨橄欖油

除了美味之外,挑選初榨橄欖油來烹調的優點還有很多。營養師Suzanne Dixon說,其具有抗發炎作用,還能降低血壓和提高胰島素敏感性。有研究證實,初炸橄欖油對於心臟血管功能也有益。

6.高脂肪的魚

在每週的用餐菜單中建議添加鮭魚、鯖魚,沙丁魚等富含脂肪的魚類。針灸醫師Susan Schenk表示,攝取脂肪量較高的魚類,裡頭含有Omega-3脂肪酸和DHA,有助於大腦發育、預防記憶力衰退及抗憂鬱,維持大腦健康。



7.番薯

沖繩人長壽又健康,而其中的秘訣之一就是食用富含維生素A、鉀和纖維質的番薯。營養師Suzanne Dixon建議,每週至少吃3~5次番薯取代精緻澱粉白飯、麵條、麵包,是最理想的選擇。