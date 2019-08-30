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柚子配「5大類藥品」易中毒！　專家從成分解釋原因

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▲柚子,撥柚子,創意柚子撥法。（圖／記者林世文攝）

▲柚子資料照。（圖／ETtoday）

記者嚴云岑／台北報導

柚子含有豐富的維生素C及大量營養素，是醫界公認最具食療效益的水果，也是中秋團員的象徵。不過，藥師提醒，柚子與所含的2種成分，下肚後會抑制小腸黏膜細胞中的代謝酵素作用，阻礙藥物分解，尤其以服用這5種藥的族群最危險。

八里療養院藥師李聖政表示，柚子所含的「類黃酮（Flavonoids）」及「呋喃香豆素（furanocoumarins）」成分，會抑制小腸代謝酵素CYP450族中CYP3A4的分解作用，使得藥物在人體及存時間延長，增加血液中濃度與生體可用率，進而引發副作用或中毒風險。

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李聖政提到，吃柚子可能影響的藥物分別為高血壓藥、降血脂藥、抗心律不整藥、抗癲癇藥及鎮定安眠藥。

他解釋，高血壓藥中的鈣離子通道阻斷劑若因CYP3A4遭抑制無法代謝，會造成藥物血中濃度增加，導致血壓過低、周邊水腫、心跳加快、嚴重低血壓及心肌局部缺血的風險。併用降血脂藥會造藥物血中濃度增加，導致肌痛、肝功能異常，嚴重可能導致急性腎衰竭，若為史他汀類的藥物，可能使病患產生肌肉病變及橫紋肌溶解症。

此外，併用抗心律不整藥，可能使病患產生心臟毒性的副作用；併用抗癲癇藥，可能使藥物血中濃度增加，提高不良反應風險；併用鎮靜安眠藥，則可能使病患增加嗜睡感。

李聖政提醒，秋天吃柚子在所難免，但服用慢性病藥物民眾，可諮詢處方醫師關於藥物與食物之間的交互作用，服用藥物期間，為避免不必要的副作用產生，柚子與葡萄柚都要避免，若要併用中藥，也須先就醫諮詢醫師。

關鍵字： 用藥健康 柚子 藥師 八里療養院
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