蛋蛋一碰就痛！醫曝尿道細菌逆襲「副睪丸腫3倍」：這些族群最危險

▲尿道發炎引發副睪丸感染，需要吃抗生素治療。（圖／記者李佳蓉攝）

撰稿：謝承恩

諮詢專家：泌尿科醫師李嘉文

Q：尿道炎引發副睪丸感染，抗生素漏吃怎麼辦？睪丸一碰就痛，怎麼辦？

男生尿尿、射精共用同出口，小心一細菌感染，尿道、副睪丸通通跟著遭殃！醫師表示，通常泌尿生殖器會調節射精管、膀胱頸維持一開一關，但如果尿道遭細菌入侵，會逆行連帶感染副睪，特別是發生在年紀大或性行為頻繁的患者，務必要就醫接受抗生素治療，確實依照醫囑吃藥。

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泌尿科醫師李嘉文指出，民眾遇到尿道發炎感染，甚至引發副睪丸炎，會出現睪丸疼痛、紅腫，一般多給予口服抗生素治療，如果狀況嚴重，短時間1~2天就會腫大成3倍大，需要將內部積膿切開引流，並注射抗生素治療，但往往副睪丸消腫後，也只能稍小1號，看上去仍比未發病前腫1~2倍，無法完全縮回原尺寸。

更有民眾詢問 「服用抗生素時，藥袋說12小時一次，一次兩顆，沒看清楚...結果一次只吃到一顆，該如何補救？」 李嘉文說明，抗生素治療就是要維持血液中的藥效濃度剛好，若漏吃一定要趕快補吃，避免產生抗藥性而投要無效，若不安心也可盡快回診檢查。

醫師也指出，這一類的病症常發生在年紀大、性生活頻繁、衛生管理不佳，或者被伴侶傳染私密處感染、尿道感染等人，都是高風險族。除此之外，如果本身發現睪丸出現不明疼痛，蛋蛋摸到就痛，也別隨意亂做診斷。