愛鬼扯＝缺維生素B！醫曝「這3類人」是高危險群...快關心周遭朋友



▲空談是患者容易把一些片段記憶和不存在的記憶連貫在一起，把它編成似是而非的故事。（圖／達志示意圖）

文／林志豪（腦神經內科醫師）

最近遇到一位妻子帶著丈夫來看診，表示覺得丈夫講話反反覆覆，常常說一些不老實的話，懷疑他有失智的問題。為了確認他的狀態，我詢問他：「你是怎麼來醫院的啊？」他回答我，是搭火車來的。我接著問他，「我們醫院附近沒有火車站，你再想想看是怎麼來的？」他支支唔唔，想了很久，才說他是先搭火車再轉公車。我接著詢問他是搭幾號公車？ 但他回答的公車號碼，也沒有開到醫院附近來……

經過診斷後發現，這位患者會出現這種空談、走路不穩的症狀，是因為他長期喝酒酗酒，缺乏維他命B1，而造成和記憶相關的中樞神經產生病變，也就是高沙可夫症候群。

空談(confabulation)是指，患者可能因為短暫記憶力不好，會鬼扯瞎掰一些浮誇的故事，老鼠老虎傻傻分不清楚，容易把一些片段記憶和不存在的記憶連貫在一起，把它編成似是而非的故事。有時候，患者本身是真的不清楚自己講的是錯誤的記憶片段，但有時候，他是要掩飾自己已經忘記的事情，才會隨意編成故事。

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▲空談可能是因為長期酗酒、缺乏維他命B1導致。（圖／達志示意圖）

而像空談的這種症狀，比較容易出現在下面幾種人身上：

1.長期酗酒、缺乏維他命B1的患者

2.失智、有腦部病變的患者

3.長期營養不良，如快速減重的患者

至於這種空談的症狀有沒有辦法治療呢？一般來說如果是因為酒精中毒，缺乏維他命B1，如果能夠早期到醫院治療，或許可以改善空談的症狀。但如果拖太久，或者反覆發作太多次，腦部就可能從原本的功能性問題轉變成永久性障礙，那可就真的得不償失了！

因此要提醒大家，如果身邊的人出現這種容易亂編故事，真假分不清，誇大事實的「空談」症狀，要注意他是否有飲酒過量，失智或是營養不良的狀況，要及早尋求專業醫師的協助會比較好。

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