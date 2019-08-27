肝癌病患新福音！電燒微侵入治療　術後併發症率低成新主流

▲李元愷醫師表示，肝癌電燒是用一種微侵入的方式進行治療,病人無需承受較大的手術風險，是肝癌病人一大福音。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

肝硬化及肝細胞癌是肝病中最嚴重也是最難處理的。癌症的處理常常在好壞細胞間的對抗及病人的身體狀況間糾結，是否做積極的處理，需要做多方面評估及考量。腫瘤的電燒技術的興起正好提供肝癌病人與醫師另外的醫療選擇，不須擔心病人是否承受的較大的手術風險，真是肝癌病人一大福音。

肝癌電燒是用一種微侵入的方式進行治療。台東馬偕胃腸肝膽科李元愷醫師表示：以往肝癌的根除治療大都以手術為主，但隨著射頻燒灼術（RFA）近幾年來逐漸受到重視，因為對於未侵犯血管且無遠端轉移的中、小顆肝癌（3公分以下），在精準的超音波導引下配合熟練操作技巧，可以有效地使電極針周圍的區域完全燒灼，達到無殘存惡性腫瘤細胞。射頻燒灼術最大的優點是病患不需進手術房，沒有麻醉與手術的較高風險，只要在超音波室處理，前後約半小時即完成，傷口只有一個極細的針孔，不會留疤痕，通常治療後只須住院三天，目前已是肝癌治療的主流。

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李元愷醫師分享一位治療成功案例52歲的林先生，肝癌發現前並不知本身有慢性B型肝炎，去年底因腸胃道出血及腹痛住院。未料腹部超音波檢查發現2.5公分肝腫瘤，經電腦斷層診斷為肝癌。建議進行根除性治療－開刀或腫瘤電燒。病患決定先做電燒看治療效果如何，如效果不如預期再接受開刀切除。病患接受腫瘤射頻燒灼術後，效果良好且無併發症。目前術後已超過半年並無局部腫瘤復發，定期回本院肝膽科門診追蹤。

▲李元楷醫師說明，在精準的超音波導引下配合熟練操作技巧，可以有效地使電極針周圍的區域完全燒灼，達到無殘存惡性腫瘤細胞。

不過李醫師表示肝癌電燒治療也不是沒有條件限制，若腫瘤過大或肝功能太差，腹水過多或凝血功能不佳，或是位置靠近血管或膽管，腫瘤無法以超音波清楚呈像者，可能皆無法以電燒治療，仍須經詳細評估。

台東馬偕胃腸肝膽科於六年前引進超音波定位指引腫瘤射頻燒灼技術（RFA），不但治療技術愈加成熟，治療個案也逐年增加，由剛開始半年內治療22例，去年整年治療58例，今年度至6月為止則已治療39例。經統計去年於本院接受超音波定位腫瘤射頻燒灼術病例（包含肝癌及轉移性肝腫瘤）， 58例中有僅有3例於術後併發輕度發燒，經適當抗生素治療後皆順利出院，術後併發症發生率無明顯高於醫學中心，射頻燒灼術的治療提供台東肝癌患者安全的新選擇。