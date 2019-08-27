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沙發傷爆脊椎！醫曝「3招」避姿勢不良...這樣坐練出超殺腹肌

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▲▼沙發,椅子,家具,躺,耍廢,下班,居家,打字,等候。（圖／翻攝自pixabay）
▲沙發太軟、支撐力不夠會導致駝背。（圖／翻攝自pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

電視是現代人紓壓的來源之一，不過坐在沙發上看電視的姿勢，可能無形中對身體產生壓力。骨科醫師饒瑞悌在粉絲團《Dr.Gary饒瑞悌醫師》中指出，當坐在沙發上時，容易姿勢問題，導致腰痛、頸椎病、椎間盤突出，因此沙發可謂「傷骨神器」。他分享正確坐沙發的方式，以及靠沙發就能鍛鍊身體的簡單小運動，姿勢不良的你一定要看！

饒瑞悌表示，當人坐在沙發上時，可能歪著脖子，導致腰痛、頸椎病、椎間盤突出；也可能因為沙發太軟、支撐力不夠，導致駝背；或者斜躺在沙發角落，托著腮、歪頭，導致姿勢不良和僵硬。

如果要顧好脊椎，饒瑞悌說，需注意傾斜角度勿過大，為了看電視使得頸椎出力並不划算；沙發的深度、高度、柔軟度需要依照家人身高和體重挑選，不要一坐就整個人陷在裡面，起不了身；除此之外，椅背支撐力也很重要，建議找有彈性但不鬆軟、放鬆時背仍是挺直狀態的沙發。

腰痛,背痛。（圖／達志／示意圖）
▲如果坐沙發的姿勢不良，容易導致腰痛、頸椎病、椎間盤突出。（圖／達志示意圖）

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除此之外，從沙發起身也是一門學問，饒瑞悌分享，最好的方式是先屁股往前移，身體前傾，然後手撐沙發、往後推抬高屁股，最後再用髖關節的力量幫助起身，能將膝蓋的傷害減到最低。他說，一般老人家起身時喜歡手扶膝蓋，這樣對膝蓋的傷害其實很大。

最後，饒瑞悌表示沙發也能做運動，若想練腹肌，可以坐在沙發邊緣，身體後傾45度騰空踩腳踏車；想練臀部肌肉，可以使用跪姿，一隻腳打直上踢；而手拿抱枕，坐在沙發邊緣後傾腳懸空，扭腰抱枕左放右放，就可以鍛鍊出馬甲線。

關鍵字： 饒瑞悌 Dr.Gary饒瑞悌醫師 沙發 骨頭 健康百科
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