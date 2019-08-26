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妹妹搔癢一壓就流膿！她做私密處脫毛「腫成2片烏魚子」

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▲私密處、下半身、妹妹、女性疾病。（圖／記者田暐瑋攝）

▲私密處除毛如果用錯藥劑，反而會讓妹妹受傷。（圖／記者田暐瑋攝）

文／陳國玉醫師

私密處保養的知識身為女性真的非懂不可！ 根據統計，有私密處感染過的女性，一半以上的機率會再復發，台灣的夏天悶熱加上緊身衣著的關係，私密處常常會感到紅腫癢、飄出陣陣異味，若有其他慢性疾病例如糖尿病，更可能併發加重病情，甚至潰爛不堪就還需要做筋膜切開術，切除潰爛的部分。

而有些女性會使用脫毛劑來私密處除毛，但可能因「脫毛劑品質不佳」或「敏感型皮膚」，使用當下就感覺灼熱刺痛，其實這就是皮膚已經有過敏現象，如果發生這種狀況就要馬上停用並以清水沖洗，趕快就醫！不要最後變成兩片紅通通的烏
魚子，那可就得不償失，還沒到海灘展現傲人泳裝就先轉彎進去醫院了！

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那有甚麼更好的方法能保護我們珍貴的私密處呢？除了平常的護理，像是作息規律、均衡飲食，補充專門保養私密處的益生菌以及穿著寬鬆、通風的棉質內褲之外，也可以透過私密處雷射除毛，在醫師的操作下安全又可以達到毛髮減少、避免毛囊炎及其他感染。

在國外的研究中提到，也可以使用私密處雷射的方式，加強私密處健康，同時改善漏尿問題，幫私密處保持最佳狀態。最私密的地方，就需要最細心的呵護，做好照顧及保養，感染發炎就不會找上門！

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

關鍵字： 女性健康 私密處 脫毛 雷射除毛 陳國玉醫師
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