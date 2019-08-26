住院醫師9月1日納勞基法　陳時中坦言首要挑戰是「工時」

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

住院醫師納勞基法即將於9月1日上路，醫界擔憂因工時限制，產生臨床訓練不足等問題。對此，衛福部長陳時中今（26）日發出公開信，強調「改革沒有終點，只有堅定前行」，衛福部已於106年起陸續發佈多項配套措施，新制上路後，也將於年底進行總檢討。

陳時中提到，醫師納入勞基法首要挑戰便是工時問題，為使醫療作業能逐步調適，衛福部106年3月發佈「住院醫師勞動權益保障及工作時間指引」，並於同年8月正式實施。另擬定定期契約範本、適用勞基法第84條之一約定書範本等，協助醫院完成入法前準備工作。

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醫師納入勞基法有工時限制，除了工時外，人力也是一大關鍵。醫事司司長石崇良表示，衛福部已在106年將88工時縮短為80工時，在醫院設有職業登記的醫師，也從102年的2.6萬增長為3萬名；輔助主力專科護理師，則從106年的4464名，增長為7685名，就算住院醫師有工時限制，增加的人力應該不至於造成主治醫師負擔。

此外，衛福部也於108年起，將一般醫學訓練從1年延長為2年，並要求23專科醫學會重新擬定訓練計畫，並建立核心能力為導向的學習成效評量法、應完成學習項目、案例數與學習里程碑，因應工時限制帶來的學習時數減少問題。

陳時中表示，年輕住院醫師是未來國家的希望與資產，對於其餘受僱醫師的相關權益，將會在醫療法修正案中給予保障，衛福部也會持續推動改善醫療環境，確保病人安全、提升醫療品並使醫療體系永續發展。

石崇良則提到，9月1日納入勞基法的住院醫師人數，原本推估為4680人，但因108年畢業生入職在及，預估會多1000多人，不過實際人數仍需待報到完後才能知曉。