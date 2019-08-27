擦藥沒效！她右腳掌「綠豆大傷口」炸痛2週...醫檢查「裡頭全壞死」險截肢



▲老人家或糖尿病患如果腳上有傷，千萬別以為抹藥就好。（圖／達志示意圖）



記者林妤柔／綜合報導

腳上出現傷口，不要覺得擦藥就好！節目《健康2.0》分享一則案例，台東阿嬤右腳腳背出現綠豆大傷口，女兒建議買藥擦即可，不料兩週後竟惡化。醫生檢查發現腳裡組織全壞死，所幸開多次手術才保住右腳掌。彰化秀傳醫院足踝專科醫師朱家宏指出，糖尿病患或血液循環不好的人都可能導致這種情況，因此心血管疾病、糖尿病、有神經病變之患者，一定要更加小心。

《健康2.0》提到，台東一位阿嬤的右腳腳背上有個綠豆大的傷口，她跟女兒說，女兒認為傷口不大，直接買藥回來擦就好，結果買藥塗抹後，一個禮拜不見成效，便換另一種塗抹，兩週以後不但沒有好轉，還痛到不能走，只好去醫院看診。醫生檢查發現腳裡頭的組織全壞死，甚至感染蜂窩性組織炎，本來要截肢，最後開十多次手術才得以保住右腳掌。



▲醫師表示，遇過很多病人剪指甲剪到差點截肢。（圖／翻攝自pixabay）

足踝專科醫師朱家宏表示，遇到這種狀況可能是該病人患糖尿病，或血液循環不好。他也遇過很多病人剪指甲，剪到差點截肢，因為老人家看不清楚，使得指甲邊緣有細微傷口，由於糖尿病患血液循環不好、神經敏感度不好，直到後期才發現會痛，但可能前面就引發蜂窩性組織炎，皮膚裡頭已經全壞死。

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朱家宏說，如果年齡比較大，或是身體本身已經有些疾病，例如心血管疾病、糖尿病、神經病變，又或者是腎臟、肝臟有問題的患者，若有傷口，一定要更加小心和注意。