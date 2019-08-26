新北爆第2例本土屈公病！她「骨頭痛」1天確診　感染源待釐清

▲疾管署防疫人員前往新北市中和區執行孳生源查核。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

疾病管制署公布新北市新增一例本土屈公病，為居住中和區內南里60多歲女性，近期未出國，8月22日出現發燒、骨頭痛等症狀就醫，8月23日因症狀未改善再次就醫，由醫院通報登革熱送驗，經檢驗排除登革熱，但檢出屈公病陽性確診；目前個案症狀已改善在家休養，此為新北市今年第2例屈公病本土個案。

疾管署表示，個案平時活動地以中和區內南里住家及周邊社區為主，由於內南里今年7月、8月各有一例自緬甸境外移入屈公病病例，初步研判其於住家周邊感染的機會較高，將進一步調查可能感染來源。

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今年截至目前，我國共47例屈公病確定病例，其中有2例為本土病例，第一例也在新北市，為土城區永寧里20多歲女性，由於當地有外籍移工活動聚集，不排除是境外帶入的病毒造成後續傳播。

另外，境外移入病例45例，為自2007年10月列入法定傳染病以來歷年最高，感染國家為緬甸28例、泰國7例、馬爾地夫5例、印尼2例，菲律賓、馬來西亞及印度各1例。境外移入病例中，本國籍共27例，出國目的以旅遊16例為最多，其次為志工活動6例及商務5例。

由於我國自7月以來已累計28例自緬甸境外移入屈公病病例，顯示當地感染風險已快速升高，疾管署今（26）日將該國屈公病旅遊疫情建議由第一級注意（Watch）提升至第二級警示（Alert）。返國後兩週內如有發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊、活動史等，以利及早通報、診斷及治療。

疾管署呼籲，預防屈公病最有效的方法為清除孳生源，上週北部地區受颱風外圍環流影響有降雨情形，提醒民眾雨後應加強檢視環境整潔，澈底清除積水容器，防範病媒蚊孳生；平時做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑，居住在有紗門、紗窗的房舍。