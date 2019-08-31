▲牙齒黃狂用「美白貼片」？醫解析成分：2種人最好別用。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／綜合報導

拍照時露出一口白牙超吸睛，也讓「牙齒美白貼片」每天平均賣出上千盒，但貼了美白貼片，真的就能讓黃牙「反白」嗎？對此，牙醫師表示，還是要先了解牙齒變色的原因和健康狀況，如果有蛀牙或牙周病問題，使用上容易造成不適，同時也要避免觸碰到牙肉，以免造長牙齦傷害。

開業牙醫師李偉文在《食品藥物安全週報》提到，牙齒是由珐瑯質、象牙質、牙髓及牙質骨構成，因為最外層的珐瑯質呈透明白，也讓牙齒都呈象牙質色澤，顏色較深者，齒色自然偏黃，只有在反光的情況下，珐瑯質顏色會變得不那麼透明，牙齒才換看起來比較白。

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李偉文提到，牙齒會隨著年紀增長變黃，是因珐瑯質變薄，使得象牙質顏色變得更明顯，而此時的牙齒也因縫隙變多，相對容易染色，甚至還會變成灰黑色。

不過，李偉文也提到，「大多數人的牙齒顏色，都是後天人為造成。」愛喝咖啡、茶、紅酒或吃咖哩，都容易造成牙齒染色，建議服用後立即漱口，以免色素沉積難以清除；此外，抽菸、嚼檳榔也是造成牙齒變色的主因。而在牙齒發育期間服用四環素類抗生素（Tetracycline），也容易導致牙齒象牙質結構不良而變色。

李偉文提到，目前坊間販售的牙齒美白貼片，主要分為物理性與化學性2種，前者是採用摩擦方式，處理附著於牙齒表層的染色；後者則是藉由俗稱過氧化氫或氧化尿素處理色素沉積。

不過，無論哪種成分，只要在牙齒不健康的情況下使用，都容易造成不適，長期使用也恐傷害牙齦。李偉文建議，民眾在使用前，可先找牙醫師檢查，確認牙齒變色原因與健康度，先治療問題牙齒再美白，才不會因為愛美傷了牙齒健康。