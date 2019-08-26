自認沒病別鐵齒！39萬人健檢揪出高血壓　47萬人血脂異常

▲量血壓示意圖。（圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

慢性病早期症狀輕微，許多民眾自覺健康或忙於工作家務，進而忽略健康檢查，但國健署成人預防保健服務資料顯示，40歲以上自述無三高、心臟病及腦中風病史民眾，在接受成人健檢後，高血壓異常者竟高達39.2萬人，佔比21.3%；高血糖及血脂異常者，也分別佔16.2萬人（8.8%）與47.5萬人（25.8%）。

國健署與6千多家醫療院所合作，提供40歲至64歲民眾每3年一次、55歲以上原住民及65歲以上民眾，每年1次預防保健服務。然而，根據106年國民健康訪問調查，40至64歲的民眾中，扣除已有慢性病者，約有2304人從未利用過成人預防保健服務。

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國健署慢性病防治組組長陳妙心表示，依據問卷調查，過去3年不曾利用成人預防保健服務之前三大原因為「覺得自己不需要檢查」（31.8%）、「工作單位已提供」（25.7%）及「沒空」（21.7%）。

▲民眾過去3年不曾接受健檢原因。（圖／國健署提供）

65歲以上民眾則有503位，過去1年不曾利用成人預防保健服務之前三大原因則為「覺得自己不需要檢查」（55.6%）、「已另外做檢查」（14.1%）及「沒空」（11.3%）。

國健署長王英偉表示，健康檢查能在沒有臨床症狀前，早期發現慢性病的風險因子，進而減少有害健康的生活型態；若經檢查確定罹病，則可以及早接受治療及追蹤，延緩疾病進展。國民健康署呼籲民眾要及早利用成人健康檢查，千萬不要自覺健康拒檢，導致未來恐要投入更多時間與金錢醫治疾病。