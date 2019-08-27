▲古裝劇「滴血認親」攏係假！科學家從DNA解釋原因。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

你相信古裝劇中的「滴血認親」嗎？國家衛生院今（27）日將舉辦首場「科普日」，將深奧難懂的科學知識，設計成13道關卡，其中就包括親子鑑定，透過簡單的DNA排序定位方法，讓民眾了解鑑定原理，戳破滴血認親的假象。

國衛院分子與基因所研究助理林志熙表示，染色質就像毛線球，需要「洗過」才能露出遺傳物質，但華人世界認為血濃於水，因此才會發展出「滴血認親」橋段，「但這滴下去的血沒有細胞核，連DNA都沒有，怎麼認親？」

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林志熙說，DNA是由ATCG四種化合物組成，需要透過分子剪刀手，取出GAATTC進行辨識，約莫經過4KB長度，就會出現一個完整的片段。

▲國衛院分子與基因所研究助理林志熙解釋親子鑑定原理。

林志熙解釋，親子鑑定是取父母及子女的GAATTC片段，進行位置比對，如果與父母各有一半吻合，且排序剛好又為父母遺傳片段交錯，就有高達99.9%的機率為親子關係。而以現在技術，約1天就可得出結果。

國衛院主任秘書吳秀英表示，此次舉辦科普日，是希望透過國衛院豐富的研究資源，提供大眾接觸科學研究及擴展視野的機會，同時也透過啟發民眾與學童對於科學觀察、思考與操作的興趣。

活動將於上午11時至下午2點於國衛院竹南行政大樓B1會議長廊舉行，無需報名，只要有興趣的民眾，都可前來體驗科學的奧妙。