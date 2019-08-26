不是在跳「肚皮舞」！少年肚皮狂抖停不了…檢查才知得這病

記者洪靖宜／高雄報導

高雄有一名13歲的國中生，肚子竟會自己會不停抖動，有如在跳「肚皮舞」般，但卻無法控制，還會伴隨噁心嘔吐以及肚子痛，像是吃壞肚子，但由於抖動的情況一直無法改善，於是到義大醫院求診，兒童肝膽腸胃科主任蔡璟忠表示，原來這名國中生罹患的是腹部型癲癇發作合併腹部肌陣攣。



▲少年肚皮抖不停。（圖／記者洪靖宜翻攝）

收治少年的義大兒童肝膽腸胃科主任蔡璟忠表示，少年就醫時說自己常肚子一痛就10幾分鐘，過20分鐘後，又會繼續痛，而且肚子會不自主抖動，無法控制，就像在跳「肚皮舞」。經過超音波和腦波檢查後，發現竟然是腦部不正常放電所導致，屬於腹部型癲癇合併腹部肌陣攣。

請繼續往下閱讀...

▲少年肚皮會不自覺抖動，檢查竟是腹部型癲癇。（圖／記者洪靖宜翻攝）

蔡璟忠主任表示，腹部型癲癇的兒童多數是顳葉不正常放電，也有少數研究報告是出現在額葉，這名正處於青春期的國中少年，因為腹部經常抽動，十分困擾，所幸經過抗癲癇藥物的治療，狀況已經獲得改善。

蔡璟忠呼籲家長，如果小朋友有陣發性的腹痛、噁心和嘔吐症狀，無論這些不舒服的症狀伴隨或不伴隨中樞神經症狀的表現，在排除了一些常見的腸胃道病因後，應考慮小朋友有無腹部型癲癇的可能性。而對這類患者的檢查，建議可進行腦波檢查。對這類病人的治療，通常是使用抗癲癇藥物來加以治療。