疫苗純化過程難懂？　國衛院自製「彈珠台」篩抗原給你看

▲國衛院感染症與疫苗研究所副研究員劉家齊博士解說「疫苗抗原如何純化」關卡。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

每個人從小到大，都要施打不同的疫苗，但你知道這些疫苗是怎麼製造出來的嗎？國衛院即將於27日舉辦首屆「科普日」，透過13道闖關遊戲，讓民眾與學童近距離體驗科學，除了使用不同形狀的空心麵，說明人體腸道菌相外，更透過大型滾珠坡道結合篩子，實際示範疫苗抗原純化過程。

國衛院今（26）日舉辦科普日會前記者會，由感染症與疫苗研究所副研究員劉家齊博士解說「疫苗抗原如何純化」關卡，並邀請苗栗縣立大同高中生進行互動，以電風扇代替水流，吹出卡在管道中的細小分子。

請繼續往下閱讀...

劉家齊提到，疫苗是類似或等同於病菌的物質，接種到人體後，會利用免疫系統運作引發相似的免疫功能，以便日後感染相同病菌時，身體能回憶起類似的狀況，加快對付病菌的反應。

▲劉家齊示範「粒徑篩析層析法」模擬彈珠台操作過程。

不過，抗原若未分離乾淨，其中的不純物進入人體，恐造成皮膚紅腫疼痛，甚至發燒等嚴重反應，因此在製作過程中，需要透過「粒徑篩析層析法」，過濾掉不同分子，達到純化效果。

劉家齊表示，粒徑篩析層析法的原理是利用管柱填料凝膠不同大小孔穴，卡住大分子、滯留小分子，進而篩析出不同分子量的分子。為了讓民眾更了解運作模式，他花了16小時，設計出類似彈珠台的迷宮，將真正的疫苗抗原以橘色拼乓球代替，其餘雜質用不同尺寸的保麗龍球取代。在記者會上，他請高中生將球倒入彈珠台中實際試驗，果然是拼乓球最先被分離出來。

▲國衛院舉辦科普日會前記者會，邀請苗栗大同高中學生一同體驗闖關。（圖／記者嚴云岑攝）

國衛院主任秘書吳秀英表示，此次舉辦科普日，是希望透過國衛院豐富的研究資源，提供大眾接觸科學研究及擴展視野的機會，同時也透過啟發民眾與學童對於科學觀察、思考與操作的興趣。

明日活動中，有跟周遭環境有關的關卡，如「孳生源糾察隊」、「防護具面面觀」；也有「愛心不斷電」、「腸道爭霸戰」等與健康有關的衛教平台。活動將於上午11時至下午2點於國衛院竹南行政大樓B1會議長廊舉行，無需報名，只要有興趣的民眾，都可前來體驗科學的奧妙。

▼國衛院科普日宣傳海報。（圖／國衛院提供）