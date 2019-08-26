女生傳貼圖敷衍！淪陷「地獄迴圈」對話讓他崩潰...專家3個字挽救

▲學妹緊要關頭又去洗澡了，怎麼辦...（圖／設計對白／取自免費圖庫Pakutaso）

文／亞當老師

在我幫學員做情感諮詢的經驗中，常會遇到一種學員，就是在約情感諮詢之前，好像天塌下來一樣，非常匆忙的說「老師，她不回我了，怎麼辦？老師請救救我」。然後約好諮詢當天的下午或是傍晚，這類學員會說「老師，我不用諮詢了，因為她回我了，謝謝老師」。好像這位學員所期待的兩性關係，就是建構在只要女生有回他，就心滿意足了？

有些時候，我會請學員發和女生的聊天記錄讓我分析，但是聊天記錄當中，與女生也沒有關係曖昧或是能推動關係的談話內容，甚至是很多時候談話就是十分無趣。如果我是女生，我可能早就打哈欠了 （也難怪女生回不下去）。但是這類學員通常無法察覺自己聊天中的問題，反而只是在意女生到底有沒有回的問題。

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就好像只要女生有回，無論是回貼圖，還是少少幾個字，這世界就是彩色的。

其實對這種心態我也身有同感，十年前我曾追過一個做直銷的學妹，這學妹的Line有很多讚的貼圖，每天我不管傳什麼東西給她，學妹最常傳給我的就是一個讚貼圖。而我只要收到那個讚，或是一個笑臉貼圖，我就覺得我的人生被滿足了。

相反的，如果學妹當天不讀不回，或是已讀不回，我的心理就會焦躁不安，總覺得天要塌下來了...直到學妹有傳了一個讚貼圖給我，哇...我的壓力就全部放鬆了......。看到這，也許你在笑我的蠢，也許你也心有戚戚焉，竟然連女方這種敷衍的回話方式都察覺不到，反而樂在其中，這種狀態不就像是一種「聊天地獄迴圈」嗎？

▲女生只回一個貼圖，或者根本不讀不回...急死人。（圖／設計對白）

我們來看看這個「聊天地獄迴圈」長什麼樣吧！

第1步：男方發一句話

第2步：女方不讀不回，已讀不回

第3步：男方陷入焦慮，世界要崩壞了

第4步：男方發另一句話

第5步：女方不讀不回，已讀不回

第6步：男方要哭出來了，地球要毀滅了，四處求救

第7步：女方敷衍回一句話

第8步：男方滿血回覆，認為世界是彩色的

第9步：男方發一句話

第10步：女方不讀不回，已讀不回

第11步：男方陷入焦慮，世界要崩壞了...

PS. 但是男方永遠追不到女方

眼尖的你會發現，其實這個循環就是1-8步的迴圈，但是更有遠見的人來看這個迴圈，會問說這過程要到何年何月，才會完結？根據實際詢問幾位已經深陷在「聊天地獄迴圈」的苦主，為什麼會這麼甘願要陷入這樣的環圈中呢？'

答案也是令人出乎意料的，也就是「慢慢來」三個字。

▲聊天對話太密集到難以令人招架，記得要放慢腳步，檢視自己的魅力。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

試問ㄧ個對話無趣，讓人翻白眼的單身苦主，無法發現自己聊天問題，覺得只要慢慢來，總會精誠所至，金石為開，總有一天女生會跟我開花結果？這會是一個多麽煎熬的事情...而且這樣的人，在單身男性的比例上，每100個人當中，大概有20人有具備這樣的認知，這也是讓我們這些情感導師，覺得自己需要為社會再多加把勁的動力。

我們回到「慢慢來」三個字，我多半會對於有這樣思想的人抱持敬佩的態度，因為實在是太心如止水，完全是以一種修行人的態度，來看待兩性關係。但是令人難過的是，追女生並不是在修行，而是在打獵，你有看過和尚跑去獵山豬的嗎？

也許你會問，難道追女生就真的不能慢慢來嗎？我會說，這是可以的，只是前提是你要對自己魅力及吸引力的火候拿捏得十分精準，就如同一個槍法非常精湛的獵人，他不用浪費體力胡亂追逐，他只要輕扣板機，自然輕鬆命中，他一樣是可以打獵的。然而，當你決定要慢慢來的時候，不妨問問自己，你對於自己魅力及吸引力到底掌握多少了呢？

也許說到這，你還是覺得追女生慢慢來是可行的。這就如同你今天玩一款單機遊戲，你要玩的有多慢，就可以有多慢，因為遊戲不會跑掉。但是在追女生的世界中，狀況是多變的，是除了你之外，還有其他人也要一起追女方的，如果你還是抱持著慢慢來的心態，那麼當女方被別的男人追走後，那你就別哀聲嘆氣了吧。

本文結論

很多單身的男性朋友，都會用慢慢來，來作為追求女生緩慢的藉口。或是陷入前文提及的『聊天地獄迴圈』，來作為一種安慰自己的迷藥。

但是以過來人的角度，我只能說在愛情的世界中，不進則退，沒有所謂的永遠維持現狀，當你跟女生的關係有了其他男性的介入後，一切終將進入崩盤，而這也將是讓你最心傷的時刻。因此，與其最終必將心傷，不如當下改變自我、勇闖天涯，才是真男人的表現。

本文作者

情感導師 亞當，帶領『幸福拼圖Zec99』團隊舉辦近百場的聊天實戰課程，幫助學員釐清個人聊天盲點，建立自信。參與過無數人際關係及行銷課程培訓，如『NLP』、『心理學』、『成功學』等等。從認知、社會、行為、情感，四大面向幫助男女建立自我自信與個人價值。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99