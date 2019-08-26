「挺身而出」慘遭圍剿！研究曝「同儕壓力」可怕力量：連真理也被扭曲

▲輿論批評他人，卻很難能夠出面幫對方說話。（圖／123RF）

文／和田秀樹

有個名詞叫做「同儕壓力」。同儕壓力指的是在一個團體中，少數者默默被迫接受多數者意見的情形。套用前幾年的日本流行語，就是來自「察言觀色」的無形壓力。日本社會的「同儕壓力」情況遠比其他國家嚴重。



正當輿論批評某位政治人物或藝人時，其他人就很難挺身而出為對方說話。就像足球的國家代表隊上場比賽時，日本球迷也很難說出「日本隊輸了也沒關係」這種話。總之，日本社會的特性就是不容許提出個人意見。相信一定有很多看過本書的讀者，對我也會抱持著「既然你這麼討厭日本，那就滾出日本」的想法。

人類是一種容易被影響的動物

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當周遭瀰漫著一股無形壓力，所有人都表達同意時，身為孤鳥的少數人確實很難說出反對意見，這就是同儕壓力。

此外，波蘭出身的心理學家所羅門‧阿希（Solomon Eliot Asch）曾經做過一項實驗，證實人類有一種天性，即使沒人施加壓力，也會忍不住與他人同調。

阿希最為人所知的心理實驗，就是一九五五年的「從眾實驗」。首先，實驗小組讓八名受試者待在同一間實驗室中，其中有七名受試者是暗樁，真正的受試者只有一人。實驗小組先拿出兩張圖給受試者看，其中一張畫著一條線，另一張畫著三條長度各異的線。

接著小組成員問受試者，這三條線之中，哪條線的長度與第一張圖的線一樣長？這三條線的長度差異很明顯，因此是任何人都能輕鬆答對的問題。實驗結果發現，當七名暗樁全都答出正確答案時，受試者可以自信滿滿地說出正確答案；當七名暗樁全都選擇錯誤的解答時，受試者也會受到影響，容易選擇錯誤的答案。

實驗結果顯示，約有三分之一的受試者說出的答案會與暗樁相同。儘管當事者有充分的自由選擇解答，卻因為其他人全部指鹿為馬，最後反而答錯。這就是人類的習性，人類就是一種容易被別人影響的動物。

#即使明知這樣做是錯的，若別人勸說，自己可能也覺得無妨了。

本文摘自《解決所有煩惱的9種靈活思考》／和田秀樹（和田秀樹（精神科醫師、身心診所所長）／三采