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3童快篩全中「腺病毒」！扁桃腺全是白膿包...醫曝7大警告

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▲▼。（圖／黃昌鼎醫師兒童無毒健康學苑提供）

▲腺病毒快篩結果出爐，最典型徵兆是急性咽喉及結膜炎。（圖／黃昌鼎醫師兒童無毒健康學苑提供）

文／黃昌鼎醫師

今年夏天各種不安寧，不只腸病毒大流行，流感疫情節節高升，就連「腺病毒」也來湊熱鬧。這兩天連續做三個腺病毒快篩，結果三個全中！如上圖所示，這可不是驗孕棒喔！

Q1.腺病毒有什麼症狀呢？

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➡ 主要是 「高燒持續5到7天」。
➡ 在兒童，最典型的表現莫過於「咽結膜熱」（急性咽炎 + 結膜炎）。
➡ 腺病毒的咽炎有時可見 「扁挑腺多發性細小膿包」（如下圖）。
➡ 不同型別的腺病毒也可能造成急性胃腸炎和膀胱炎。

Q2.誰會被傳染？

6個月到2歲、5到9歲是被傳染的高峰期，與病人密切接觸者皆有可能。

Q3.怎麼傳染的？

「接觸傳染」，比如觸摸、握手、游泳等，以及「飛沫傳染」，比如打噴嚏、咳嗽。

流鼻涕,打噴嚏,過敏。（圖／曹悅華提供）

▲腺病毒會透過接觸、噴嚏咳嗽感染。（圖／曹悅華提供）

Q4.要如何診斷？

1. 醫師的專業判斷- 需5分鐘
2. 腺病毒快速篩檢- 需10分鐘
3. 病毒培養- 需兩週時間

Q5.要如何治療?

支持性療法，無特別藥物，注意有無併發症症狀。

Q6.會有併發症嗎？

大多數病人會完全康復沒有後遺症，但少數病人可能合併肺炎、中耳炎、角膜結膜炎、腦炎、腦膜炎、心肌炎等。

Q7.要如何預防？

1.使用肥皂勤洗手。
2.沒洗手前 #避免碰觸眼睛鼻子或嘴巴。
3.避免和腺病毒或疑似腺病毒的病人接觸。

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關鍵字： 腺病毒 兒童健康 流感疫情 腸病毒 黃昌鼎醫師
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