夫妻啪啪無法達陣　先生急就醫嚷：「洞不見了」進不去

▲熟年性愛有些事情要注意。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者洪巧藍／採訪報導

「我太太的陰道口不見了，找不到口進去！」一對60歲夫妻來到泌尿科診間，先生劈頭就這麼對醫師說。醫師檢查確認太太的陰道口仍在，只是因為更年期出現萎縮性陰道炎，讓陰道彈性與潤滑不足，也因此產生「性交疼痛」問題，當先生想要進入太太就會拼命閃躲。

收治個案的開業泌尿科醫師張美玉受訪表示，當時她隨即幫太太進行內診，陰道口沒有異常，但僅用手指輕輕進行指診，太太馬上反應「很痛很不舒服」，原來過去先生求歡太太不好意思拒絕，但又會因為陰莖進入出現疼痛感，只好左閃右閃讓先生「進不去」。

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張美玉解釋，女性年輕時的陰道會充滿彈性，也容易變得濕潤，但在更年期之後，會因為女性荷爾蒙減少讓膠原蛋白變得不足，這時皮膚會開始變薄、失去彈性，同樣變化也會發生在所有器官，包含陰道。當陰道彈性不足、萎縮，就成了「萎縮性陰道炎」，幾乎大部份更年期女性都會面臨同樣問題。

張美玉後來建議患者，應該補充女性荷爾蒙，飲食上可以多吃豆漿、豆腐等製品；性行為時配合使用潤滑劑，還有提醒先生插入時「淺進淺出」，不但比較容易達到高潮，也比較不會造成疼痛。

張美玉說，更年期以後女性容易因為性交疼痛等因素迴避性愛，但是男性多半到60歲仍性致勃勃，其實性愛體驗、肌膚的接觸可以增進夫妻的情感，若有相關困難建議雙方應好好溝通，有必要時請專業醫師協助改善。