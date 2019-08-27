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想一拳灌爆！盤點「超嘴賤星座」Top3　你的白目朋友上榜沒？

點評:抱歉我上榜了......
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辣,噴火,生氣,胃食道逆流。（圖／本報資料照）
▲在你身邊也有超嘴賤的朋友，常常惹怒你嗎？（圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

在你身邊是否也有說話口無遮攔、直言不諱，講話「特別難聽」的嘴賤朋友，不知道是天真無邪，還是別有意圖，總會挑你犯了芝麻綠豆大的錯誤時猛在傷口上灑鹽，讓人聽了實在氣氣氣氣氣，超想灌他一拳。占星網站《星座屋》就分析「嘴賤活該被打」的3大星座，tag你的白目朋友快來看。

1.牡羊座
牡羊座一路走來秉持著衝動派的精神，什麼事想做就做，一不留神就做出讓人傻眼的事情。他們的心腸不壞，只是個性太直，想到什麼說什麼的性格也常常忘了顧及他人的感受，還覺得是自己「正直」的表現。雖然不是有意的，但「沒多想」的行徑很容易招來橫禍。

小三、潑婦、罵人。（圖／達志／示意圖）
▲對於追求完美的處女座來說，看人就是滿身缺點。（圖／達志／示意圖）

2.處女座
在處女座們的眼中，這個世界處處是缺陷，因此愛在雞蛋裡挑骨頭，也貫徹他們挑剔的性格。平時特別喜歡觀察，各種細節都難逃他們的法眼，看你一眼就能點出一身毛病，一開口就能說的你一無是處，然後最後再好心提點你幾句，要你好好改善，讓人聽了拳頭超硬。

3.射手座
射手座個性屬於樂天派，樂觀開朗，對於萬事看得很開，也因此養成他們「說話不經過大腦」的習慣。遇到生活中的問題與挫折，他們認為沒什麼大不了，改改就好，也很樂意拉身邊朋友一把，勇於糾正他人的錯誤，討厭說話遮遮掩掩，一句就說進心坎裡，正所謂「忠言逆耳」，可怕的是，射手們還會不分場合的數落，常讓人覺得面子掛不住，但也要小心不是每個人都能忍受，火爆浪子肯定灌爆你。

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關鍵字： 心靈 星座 運勢 占卜 星座屋
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