五月天石頭妻送急診...原因是「空腹吃火龍果」　有1種人不宜多吃

文／吳孟瑤 圖／五月天石頭官方臉書(左)／擷取自路渟瀛個人IG(右)

石頭（石錦航）是樂團五月天的吉他手，與妻子路渟瀛（狗狗）結婚多年，夫妻感情如膠似漆。但近日有新聞報導，石頭妻子路渟瀛因低血壓暈眩被送往急診，原因在於吃了太多火龍果，怎麼會這樣？

後來，路渟瀛在個人IG上發文解釋，因為最近是火龍果的盛產期，自己娘家農場種了很多，她因早上直接空腹吃了優格加上火龍果，才會造成低血壓性的暈眩，被送急診。文末她甚至也不忘提醒大家，「原來火龍果有輕微降血壓的作用請斟酌使用」。

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（石頭妻子路渟瀛（狗狗）因空腹吃火龍果，低血壓暈眩送急診。圖片來源：擷取自路渟瀛個人IG）

火龍果造成低血壓？與鉀含量有關

營養師陳怡靜表示，火龍果本身因鉀含量較高，的確有幫助降低血壓的效果，以每100克的水果來說，紅肉火龍果的鉀含量為219毫克，白肉則為226毫克（蘋果約114毫克，芒果約119毫克）。

但火龍果是否會造成低血壓與暈眩，則是要看個人體質狀況。如果今天是高血壓患者，火龍果中的高鉀，可以與患者身體的鈉互相平衡，有助降低血壓；但反之，若是本來就有低血壓問題的患者，則不宜多吃。

一般人每日水果建議攝取量為2～3份，但市售火龍果有大有小，陳怡靜建議，一份火龍果大約可抓100克的量，即一小顆火龍果，或是大顆的三分之一。若是有低血壓問題的人，建議一次不要吃超過100克，並盡量搭配其他蔬果一起食用；高血壓患者則可以吃到100～150克左右。

（火龍果因鉀含量較高，的確有幫助降低血壓的效果。圖片來源：pixabay）

紅肉較白肉甜 火龍果算高糖水果嗎？

有人說，火龍果雖然吃起來不是很甜，但其實算是高糖水果，其中紅肉又比白肉含糖量更高，真的嗎？

根據食藥署食品營養成分資料庫的資料，以每100克的水果來說，紅肉火龍果的糖質總量約為9.2克，白肉則為8.9克，相較常見的較高糖水果如西瓜（7.5克）、荔枝（14.1克），火龍果的含糖量的確不算低。

但由於火龍果還是富含許多其他營養素，敦仁診所營養師李姿儀舉例，像是紅肉火龍果含有花青素與甜菜紅素，能抗氧化、達到防老功效，並維護眼睛微細血管的健康；白肉火龍果則比紅肉多了1倍的膳食纖維與葉酸，有助改善排便問題、預防老年失智症等。

因此，若是有血糖控制問題的人，建議可以每日1份的火龍果攝取量為限，並將整天的糖攝取，控制在世界衛生組織建議，每日25公克以下，便能安心享用。

（紅肉火龍果含有花青素與甜菜紅素；但白肉則多了1倍的膳食纖維與葉酸。圖片來源：pixabay）

火龍果可以空腹吃嗎？

陳怡靜表示，一般來說，水果空腹吃，可以使營養素被更有效地吸收，不會受其他食物干擾，但對特定人來說，卻可能造成負擔。

像是糖尿病患者，如果空腹一下吃進太多水果（尤其水果的含糖量一般較高），便可能導致血糖急速升高，造成危險；又或像是有低血壓問題的人，如果空腹吃進高鉀水果（如香蕉、奇異果、火龍果等），便可能造成鈉鉀不平衡、血鉀過多，導致血壓快速降低。

陳怡靜建議，針對有這些特殊情況的人，除了可將水果改在飯後吃，讓水果與其他食物一起消化吸收，平常也盡量不要只吃單一水果，可以幾種搭配一起吃，會更為安全、均衡。

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