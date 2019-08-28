游泳池平均1天藏75公升尿液！恐致紅眼症、皮膚過敏　專家5建議

文／謝佳君 圖／pixabay

「別在泳池偷尿尿！」家長經常這樣告誡小孩，現在科學已證實，在泳池偷偷小便除了不衛生外，消毒水的氯和尿液中的有機物質結合後會產生「消毒副產物」（disinfection by-product），讓人皮膚過敏、紅眼症、甚至誘發氣喘。

雖然在泳池小便並不會讓泳池變色，但科學家仍找到方法來測試池水中究竟是否含有尿液。

英國《衛報》報導，加拿大學者透過檢測泳池中的人工甜味劑「醋磺內酯鉀」（acesulfame potassium）濃度，來估算泳池中到底有多少尿液。經過3週檢驗，結果發現在裝有83萬公升水的大池子中，平均1天就有75公升的尿液，相關研究已發表在國際期刊《環境科學與科技期刊（Environmental Science & Technology Letters）》上。

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林口長庚紀念醫院毒物中心主任顏宗海解釋，醋磺內酯鉀是合法的人工甜味劑，號稱沒有卡路里和熱量，甜度比一般糖甜上200倍，在世界各國被廣泛應用，包括飲料、蛋糕、麵包、烘焙食品、乳酪等。

而且這種甜味劑經人體吸收後不會被代謝，會直接從尿液中排出，因此研究人員利用這個特性，直接檢驗泳池中甜味劑的濃度，就能估算泳池中有多少民眾的尿液。

（泳池使用的消毒水含氯成分，和尿液中的有機物質結合後會產生「消毒副產物」，讓人皮膚過敏、紅眼症、甚至誘發氣喘。圖片來源：pixabay）

消毒副產物 恐致紅眼症、皮膚過敏、誘發氣喘

南投醫院感染科主任廖嘉宏指出，正常人的尿液中沒有細菌，但會有一些排泄物，例如尿素、氨、尿酸、肌肝酸等成分。顏宗海表示，氯和尿液中的物質進行交互作用會產生「消毒副產物」，化合物種類可能多達上百種，例如三氯胺、三鹵甲烷等。

研究發現，如果肌膚比較敏感，接觸到三氯胺可能會刺激皮膚，造成不適；假使支氣管較敏感，也可能刺激呼吸道，甚至誘發氣喘發作。廖嘉宏也指出，這些化合物可能造成眼睛和黏膜刺激，可能引起紅眼症、接觸性的過敏皮膚炎，呼吸道敏感的人甚至聞到氣味就會引發不適。

顏宗海表示，氯主要用來消毒滅菌，但主管機關對於泳池添加氯的濃度有一定標準，正常餘氯濃度為0.3～0.7 ppm；話雖如此，如果過量添加氯，還是可能造成人體不適。

（戴泳鏡可以避免眼睛直接接觸到受汙染的池水，降低眼睛發生不適的機會。圖片來源：pixabay）

難防他人偷便溺 5招降低傷害

其實不只是泳池中的尿液，廖嘉宏表示，如果身上帶有汗水或者排泄物沒有清洗乾淨，這些有機物質接觸到泳池中的氯也會產生交互作用。尤其如果泳池人較多時，加上池水沒有循環，和氯形成的化合物便會快速累積，產生的氣味特別重而難聞。

雖然最好的方法還是發揮公德心，不要在泳池中便溺，但現實中往往是防得了自己，卻防不了別人。專家們提出幾點建議，有助於降低影響：

1. 選擇戶外泳池或注意室內空氣流通：戶外比較通風，可減少吸入揮發性的消毒副產物；如果到室內泳池，也要注意空氣流通。

2. 盡量早上游泳：通常這時剛注入新的池水，人也較少，池水相對來說較乾淨。

3. 入池前將身體沖洗乾淨：避免把身上的汗水、排泄物一併帶進池中，同時避免在水池中便溺。

4. 戴泳鏡，結束後沖澡：戴泳鏡可以避免眼睛直接接觸到受汙染的池水；游完泳後則盡快沖澡，洗淨身上沾附的物質，如果眼睛不舒服，也趕緊以清水沖洗。

5. 身體不適盡快就醫：如果眼睛還是很不舒服，或者感到呼吸困難，應立刻就醫。

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