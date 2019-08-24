台灣男性生育力普遍降低！多吃這些食物可能對精子有幫助

文／葉懿德 圖／pixabay

台灣生育率逐年下滑，少子化情況嚴重，除了和經濟、社會因素有關，想生卻生不出來的情況也越來越多，根據國民健康署公布資料顯示，國內夫妻罹患不孕症比例約在10％~15％，醫生更直言，男性生育力普遍降低！

環境賀爾蒙影響 精子越來越弱

林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜表示，其實全球男性的生育能力都普遍下降，許多研究推測應該和塑化劑等環境賀爾蒙有關；另外，地球暖化也有影響，因為高溫不利精子生存，精子活力也會下降。

至於影響男性不孕的因素很多，包括先天基因、染色體缺失，也可能外傷造成睪丸萎縮、隱睪症、精索靜脈曲張、甚至感染腮腺炎，導致睪丸發炎，進而影響精子數量。一般而言，男性一次的射精量約有2~5cc精液，呈現灰白色或微黃色液體，是由精子及液體所構成，但當精液內沒有精子的狀況就稱為無精症，成因包含先天輸精管缺損、輸精或射精管阻塞以及睪丸功能衰退等。

請繼續往下閱讀...

睪丸周邊有「蚯蚓狀」 當心這疾病

陳煜指出，精索靜脈曲張會造成血管內血液逆流回睪丸，導致睪丸溫度上升，影響精子數目和活力，占男性不孕的四成左右，是滿常見的疾病，精索靜脈曲張好發於左側睪丸，因此民眾如果發現睪丸上方摸起來像蚯蚓狀，糾結成一團，可能就要注意。

其實一般男性不孕，身體並不會有什麼徵兆，除了可以透過觸摸，檢查有沒有精索靜脈曲張，睪丸如果過小，可能也會影響生育能力，建議就醫做進一步的檢查。





精子超怕熱 日常保養不可少

「睪丸必須比中心體溫低3~5度，有利於精子生存，」陳煜強調，高溫是最主要影響精子的因素，因此民眾在日常生活中就得多加注意，避免影響精子健康。

另外，不少民眾會透過食補方式，增強性功能，不過陳煜也坦言，「目前還沒有發現特定的食物能改善精子品質，甚至連有效的藥物都很少，」但仍然建議民眾均衡飲食，多攝取富含鋅、維他命E及微量元素的食物，多吃蔬菜水果或是堅果類，可能會對精子有幫助。

精液中沒精子 怎麼辦？

「如果睪丸製造精子的功能正常，只是管道阻塞造成無法受孕，大部分都能透過手術取精，進行人工受孕。」民眾若已確認精液中沒有精子，那可以透過下列步驟，進行求子：

1. 抽血檢驗：

用來檢測睪丸造精功能是否正常，透過這些分析報告，可以知道是阻塞性無精症還是睪丸功能衰退等狀況，進而判斷手術取精成功率。

2. 顯微手術取精：

經過抽血檢驗或睪丸切片，確認睪丸內有精子後，可透過顯微手術取精，配合妻子試管嬰兒程序，進行人工受孕。

但如果無法透過手術取精，恐怕就得藉由精子銀行，尋找合適的精子配對。

延伸閱讀：

男性「起不來」 7個生活習慣助改善

女泌尿科醫師的性福劇場》70老翁：人一旦退休，連「那裡」也跟著退休

不只性功能障礙，「這件事」也是男性更年期警訊 中醫教你5方法緩解

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章