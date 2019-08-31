私處流豆腐渣分泌物「自買陰道塞劑」？藥師曝：兩重點需注意

▲私密處分泌物困擾，示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

撰稿：洪巧藍

諮詢專家：臺中市健保特約藥局協會理事／藥師游佩雯

Q：我想請問最近有豆腐渣分泌物的困擾，好像很容易感染，我有在藥局經過詢問藥劑師，買了陰道塞劑，但一直不敢自行使用，不知這安全否？另外想請教，免疫力不好有什麼食物可幫助提昇？

臺中市健保特約藥局協會理事、開業藥師游佩雯表示，陰道塞劑最常見成分為抗黴菌藥，使用時必須按時使用一個療程，且由於分泌物還可能是其他感染，若使用超過一週沒有改善，應該尋求專業醫師協助。

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游佩雯解釋，私密分泌物增加在經期前後、免疫力低下（熬夜）、性行為後、清潔不當時都可能發生，是女性很常見的問題。陰道塞劑市面最常見的成分是抗黴菌藥，是婦產科醫師常見處方，而少部份藥品是指示藥品可以在藥局經藥師諮詢後購買，是安全有效的藥品。

游佩雯指出，抗黴菌塞劑必須按時使用一個療程，而有些分泌物可能是其他的感染例如細菌、滴蟲或病毒等，如果超過一週沒有改善，就應該尋求婦產科醫師的專業診斷與協助。

游佩雯提醒，私密分泌物增加常常是暫時的，維持良好睡眠跟作息，使用私密專用清潔產品、草本噴霧或草本抑菌護墊，也可以考慮口服補充一些私密專用益生菌，都會有幫助。

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